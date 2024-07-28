Атака дронів: у Курській області Росії палає нафтобаза

Вночі внаслідок удару безпілотників сталася пожежа на нафтобазі у Курському районі. До ліквідації залучили 82 пожежників та 32 одиниці техніки.

Три резервуари на нафтобазі в Курській області Росії загорілися внаслідок атаки українського дрона, заявив виконувач обов'язків губернатора області Олексій Смирнов у неділю, 28 липня.

За його твердженнями, внаслідок удару ніхто не постраждав, а пожежа в одному з резервуарів була "швидко ліквідована". До гасіння пожежі залучили 82 пожежники і 32 одиниці техніки. Ліквідація наслідків на інших резервуарах ще триває.

Згодом він повідомив, що над Курською областю вночі також збили два безпілотники літакового типу. Внаслідок падіння уламків у селищі Медвенка виникла пожежа в одному з будинків, додав Смирнов.

"Ніхто з жителів не постраждав. Займання було оперативно ліквідовано", - розповів чиновник.

Крім того, за його твердженнями, у Суджі з "українського коптера" нібито було скинуто вибуховий пристрій на житловий будинок. Поранень зазнала жінка, її госпіталізували.

Також, за даними міністерства оборони Росї, у ніч на 28 липня над Бєлгородською областю були перехоплені і знищені п'ять українських безпілотників, а зранку два дрони знищили над Нижегородською областю.

Як стверджує губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков, за минулу добу внаслідок обстрілів в регіоні загинула людина, ще четверо були поранені, зокрема дитина.

Українська сторона звинувачення в атаках поки не коментувала. Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2024 року і відтоді веде війну проти України. Росія постійно атакує ракетами та ударними дронами цивільні та інфраструктурні об'єкти України.