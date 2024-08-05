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ISW: Україна має нищити ППО РФ, щоб використовувати F-16

Дмитро Шварц
5 серпня 2024 р.

Україні необхідно знищувати засоби ППО РФ, щоб мати можливість використовувати отримані перші винищувачі F-16, заявив Інститут вивчення війни.

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Українські винищувачі F-16
ISW: Україна має нищити ППО РФ, щоб використовувати F-16Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Україна має знищувати російські засоби протиповітряної оборони (ППО), щоб мати можливість використовувати першу партію винищувачів F-16. Про це йдеться в щоденному аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW) за неділю, 4 серпня.

"ISW продовжує оцінювати, що Україні знадобиться значна кількість винищувачів F-16, щоб розгорнути їх у масштабах, необхідних для успішної інтеграції літаків у ширшу систему ППО. Україні також необхідно продовжувати зусилля з націлювання на російські засоби ППО в російському тилу і на окупованій території України за допомогою наданої Заходом зброї дальнього радіусу дії, щоб мати можливість використовувати винищувачі F-16", - йдеться у звіті.

Також американські аналітики звернули увагу на те, що російські військові блогери відреагували на прибуття F-16, намагаючись применшити потенційні наслідки на полі бою, що прямо суперечить російським інформаційним кампаніям, спрямованим на те, щоб представити постачання F-16 та інших західних систем озброєнь як "червону лінію", яку не можна перетинати.

Однак, зазначає ISW, від початку повномасштабної війни Захід та Україна неодноразово перетинали визначені самою ж Росією "червоні лінії", що не викликало значної реакції з боку РФ. "Судячи з коментарів російських мілітарі-блогерів, це станеться і у випадку з російською реакцією на F-16", - прогнозують в аналітичному інституті.

Нагадаємо, 4 серпня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перші винищувачі F-16 вже знаходяться в Україні. За даними видання The Economist, в першій партії, яка надійшла 31 липня, Україна отримала 10 винищувачів F-16, загалом до кінця 2024 року у її розпорядженні має бути 20 американських винищувачів.

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