Зеленський хоче звільнення прем'єра Шмигаля - ЗМІ

За твердженнями джерел "Української правди", в Офісі президента готуються до можливого звільнення Дениса Шмигаля. Уряд України може вдруге очолити жінка - теж Юля.

В Офісі президента України готуються до можливого звільнення Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра України. Про це повідомило в середу, 10 липня, "Українська правда" (УП) із посиланням на неназвані джерела в команді президента України Володимира Зеленського.

"Ми "звільняли" прем'єра Шмигаля вже не раз. Але так близько до відставки, як зараз, цей Кабмін ще не був", - цитує видання свого співрозмовника.

За твердженнями джерела, однією з ключових причин є втома Зеленського від Шмигаля,а також те, що уряд "перестав продукувати позитивні новини" та нібито "напруження стосунків української владної верхівки і західних партнерів".

За Конституцією, звільнити прем'єра може тільки Верховна Рада, а під час воєнного стану заборонено припиняти діяльність уряду, що формально станеться в разі його звільнення. Втім, як переконані спірозмовники "УП", за наявності політичної волі закон зможуть швидко змінити або знайти таку формулу, за якої "добровільна" відставка прем'єра не зможе трактуватись як припинення діяльності Кабміну.

Шмигаль перебуває на посаді вже понад чотири роки, найдовше очолюючи уряд в історії України.

Очолити новий уряд може жінка

Джерела видання стверджують, що станом на початок липня єдиною кандидатурою, яку серйозно обговорюють як потенційну заміну Шмигалю, є нинішня перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Її, на відміну від чинного прем'єра, глава Офісу президента Андрій Єрмак сприймає як 100 відсотково лояльну і свою. Як відомо, Єрмак робить тільки те, що йому каже президент, тож, імовірно, президент так само підтримує кандидатуру Свириденко", - пише УП.

У разі, якщо Свириденко таки призначать прем'єркою, то очолити мінекономіки може чинний глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов, кажуть співрозмовники.

Можливі перестановки в Кабміні

Водночас у статті йдеться, що розглядається варіант не міняти прем'єра, а обмежитись заміною або призначенням міністрів у критичні міністерства.

Зокрема, віцепрем'єрка, міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина може очолити міністерство юстиції, чинний глава якого Денис Малюська "вже якийсь час тому підписав заяву про відставку без дати".