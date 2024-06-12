Свириденко: Треба ремонтувати енергосистему та будувати нову

За результатами конференції Німеччина зробить новий внесок у Фонд підтримки енергетики України на суму 50 мільйонів євро. Таким чином внесок країни у Фонд сягне більше 275 мільйонів євро.

Україна потребує не лише ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури після російських ударів, а й побудови нової енергосистеми. Як передають кореспонденти DW, про це у середу, 12 червня, заявила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко за підсумками Конференції з відновлення України.

"Кожна бомба не лише вбивала людей, не лише руйнувала житлові будинки, але й наше уявлення майбутнього та нашу економіку, вона також змінила назву цієї конференції на "конференцію з відновлення", - заявила Свириденко в ході пресконференції у Берліні. - Головною темою і першочерговим пріорітетом є енергетичне питання. Нам потрібно ремонтувати енергосистему та будувати нову. Ми підписали угоди щодо відновлюваної енергетики".

Також Свириденко наголосила на тому, що сьогодні світові агенції вже страхують військові ризики для компаній, які бажають брати участь у відбудові України, що є конкретним результатом.

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Шульце: Конференція була дуже надихаючою

Міністерка економічної співпраці та розвитку Німеччини Свенья Шульце (Svenja Schulze), своєю чергою, позитивно оцінила підсумки конференції. "Конференція була дуже обнадійливою, учасники показали, що вірять у світле майбутнє України", - сказала вона. Шульце наголосила, що рік тому у Лугано були узгоджені основні принципи відбудови України, тоді акцент був на залученні приватного бізнесу. Цього року увага була зосереджена на підході залучення всього суспільства, тому на конференції в Берліні були представлені багато муніципалітетів.

За словами Шульце, загалом на конференції було підписано більше 100 угод, зокрема про партнерство між муніципалітетами та інвестування у підготовку кваліфікованих кадрів.

Німеччина внесе у Фонд підтримки енергетики України ще 50 млн євро

За результатами конференції Німеччина зробить новий внесок у Фонд підтримки енергетики України на суму 50 мільйонів євро, повідомила пресслужба міністерства енергетики України.

Після цього внеску загальний вклад Німеччини у Фонд, створений у 2022 році, сягне більше 275 мільйонів євро. Це найбільший внесок спонсорів у Фонду, в якому на сьогодні вже закумульовано понад 545 мільйонів євро, додали в міністерстві.

Також з березня 2022 року Україна отримала від Німеччини 120 вантажів гуманітарної допомоги для енергетичного осектору загальною вагою понад 1670 тонн, серед яких - трансформатори, генератори, кабель, арматура для повітряних ліній та інше обладнання, необхідне для проведення відновлювальних робіт, зазначили у міненерго.