ЄБРР: Україні потрібна відбудова ще до завершення війни

ЄБРР за два роки повномасштабної війни інвестував в Україну 3,8 мільярда євро. Президентка банку Оділь Рено-Бассо розповіла DW, на які проєкти йдуть інвестиції та чому відбудовувати країну потрібно вже зараз.

За два роки повномасштабної російської війни в Україні Європейський банк реконструкції на розвитку (ЄБРР) став найбільшим інституційним інвестором, інвестувавши в українську економіку станом на січень 2024 року близько 3,8 мільярда євро. Крім того, в банку повідомили, що виходять із інвестицій на рівні 1,5 мільярда євро на рік, доки війна триватиме, із можливістю їхнього подвоєння, коли дійде до фази відбудови. З метою підтримки України керівники ЄБРР нещодавно схвалили рішення збільшити оплачений капітал на чотири мільярда євро (на 13 відсотків) - до 34 мільярдів євро. DW зустрілась на Мюнхенській конференції з безпеки з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо та поговорила з нею про фінансовані банком проєкти в Україні, доцільність відбудови під час бойових дій та перспективи інвестицій в країну.

DW: ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в Україні. Ви вже інвестували майже чотири мільярди доларів. Це величезна, але абстрактна сума. Чи можете ви назвати конкретні проєкти в Україні та чого вам вдалося досягнути?

Оділь Рено-Бассо Фото: Maksym Drabok/DW

Оділь Рено-Бассо: Ми реалізували багато інфраструктурних проєктів з метою допомогти українцям відбудувати зруйновану інфраструктуру, що дуже важливо, аби утримувати економіку на плаву. Приміром, ми надали понад 300 мільйонів євро енергетичній компанії "Укренерго", аби вона мали змогу придбати генератори та відбудувати зруйновану інфраструктуру. Ми також надали 200 мільйонів євро "Укрзалізниці", аби мати поточний капітал, але також щоб ремонтувати залізницю чи закуповувати рухомі склади. Ми також фінансували приватний сектор, приміром, агробізнес, аби відбудувати чи побудувати нові приміщення на заміну зруйнованим. Або надали двадцять мільйонів євро польській компанії, яка хотіла розвинути в Україні виробництво сантехніки. Тобто це дуже конкретні проєкти - іноді великі, іноді маленькі. Ми також допомагали банкам брати на себе ризики фінансування маленьких бізнесів - розділяючи кредитні ризики навпіл.

Чи ви не боїтеся інвестувати в Україну? Які ваші основні побоювання?

Звісно, інвестувати в ситуації війни - ризиковано для банку. Що ми робимо - так це залучаємося підтримкою від донорів - Німеччини, Франції, Великобританії, США, аби ділити між собою ризики. Зараз ми досягнули домовленостей щодо надання додаткового капіталу, аби мати можливість брати на себе ризики безпосередньо, не залучаючись додатковими гарантіями. Звісно, така діяльність пов'язана з викликами, ми маємо дивитися на кожний конкретний проєкт. Але ми віримо, що допомагати Україні дуже важливо, що це частина нашого мандату.

В Україні існує дискусія про те, чи потрібно проводити відновлення зараз, коли війна триває, чи робити це після війни. Що ви думаєте?

Я вважаю, що це хибна дискусія. Що дуже важливо, так це, якщо ключова інфраструктура зруйнована, мати можливість її відбудувати, аби економіка продовжувала працювати. Що надзвичайно у випадку України, так це те, що після великого шоку на початку - величезної річної рецесії у 30 відсотків - минулого року спостерігалося зростання економіки на п'ять відсотків. Бо якщо у вас є функціонуюча електрика, опалення, дороги та залізниця, бізнес може продовжувати працювати, а це тримає економіку на плаву, забезпечує податкові надходження державі, аби вона мала кошти на видатки на війну. Тому це дуже важливо - відбудовувати, щойно щось було зруйновано. Звісно, на окупованих територіях ситуація дещо інакша, але для решти країни важлива відбудова зараз.

На Мюнхенській конференції з безпеки Оділь Рено-Бассо взяла участь у дискусії, присвяченій Україні Фото: Maksym Drabok/DW

А що стосується інших мультилатеральних банків розвитку - як вони працюють в Україні і як ЄБРР співпрацює з ними?

Ми працює багато з іншими мультилатеральними банками розвитку, такими як Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Світовий банк (СБ) чи Міжнародна фінансова корпорація (МФК). Ми відкрито говоримо про потреби та пріоритети кожної інституції, багато координуємо, іноді ми надаємо спільне фінансування проєктів. Приміром, ми інвестували в один фонд приватних капіталовкладень разом з МФК, ми реалізуємо деякі інфраструктурні проєкти разом із ЄІБ. Разом із країнами Великої сімки маємо велику координаційну платформу, де ми дискутуємо про великі стратегічні питання, крім того, ми маємо власну координаційну мережу з мультилатеральними банками розвитку, приміром, ми домовилися щодо спільного підходу до закупівель для наших українських клієнтів.

Які домовленості заплановані тут, у Мюнхені?

Я підпишу проєкт із українським прем'єром та Італією, ідеться про кредит на 200 мільйонів євро - по 100 мільйонів від нас та від Італії. Вони призначені для відбудови гідроелектростанцій в Україні після руйнувань внаслідок російської атаки кілька місяців тому.

Який ваш меседж міжнародним інвесторам щодо України?

Економіка функціонує, і Україна - хороша країна для інвестицій. Я думаю, що можна бути впевненими, що інвестиції в Україну мають сенс і це інвестиції в майбутнє. Попри війну країна проводить багато реформ, аби покращити державне управління, посилити прозорість, боротьбу з корупцією, що є великим викликом. Тобто країна переживає трансформацію, тож це хороше місце для інвестицій.