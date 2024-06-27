Завдання Зеленського: міністри поїдуть у прифронтові регіони

Після критики президента Зеленського прем'єр Шмигаль доручив міністрам невідкладно здійснити низку робочих поїздок у регіони, а особливу увагу при цьому приділити прифронтовим областям.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив міністрам невідкладно здійснити низку робочих поїздок у регіони, а особливу увагу при цьому приділити прифронтовим областям.

"За підсумками таких поїздок будуть заслухані звіти членів уряду щодо ситуації у ключових сферах. Соціальна сфера, енергетика, оборона, підготовка до навчального року, медицина, укриття, інфраструктура, виробництво - усе це у фокусі уряду", - повідомив Шмигаль у четвер, 27 червня.

За підсумками цієї роботи, додав він, уряд буде проводити регіональні та виїзні засідання, на яких "розглядатимуться проблемні питання визначених областей".

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Нагадаємо, що 26 червня Володимир Зеленський перебував із робочим візитом у Донецькій області, де представив нового командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Андрія Гнатова. У своєму зверненні президент проанонсував "окрему розмову в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту - у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення, яких просто з Києва не видно". За словами президента, він був здивований, що "деякі профільні урядовці не були тут по пів року та більше".