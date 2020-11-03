ПАРЄ: Росія відповідальна за збиття літака рейсу МН17

17 липня 2014 року в небі над Донбасом було збито літак рейсу МН17 Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама до Куала-Лумпура, внаслідок чого усі 298 людей, які перебували на борту, загинули. На основі доказів, які має у своєму розпорядженні правовий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), депутати асамблеї вважають найбільш ймовірним те, що МН17 "був збитий ракетою "Бук", наданою проросійським збройним формуванням російським військовими".

Про це ідеться у резолюції ПАРЄ "Забезпечення відповідальності за збиття літака рейсу МН17", одноголосно ухваленій у четвер, 23 червня, під час пленарного засідання у Страсбурзі. ПАРЄ "вражена неспроможністю російської влади сумлінно співпрацювати з Радою безпеки Нідерландів та Міжнародною слідчою групою" у справі МН17, наголошується у документі.

Дебати та голосування за резолюцію проходили у присутності в сесійній залі ПАРЄ родичів жертв загиблих у авіакатастрофі МН17 та короля Нідерландів Віллема-Александра.

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"Росія надавала фейки і заплутувала слідство"

Розслідування у справі авіакатастрофи Boeing-777 Малайзійських авіаліній проводилося за двома напрямками. Причини падіння літака розслідувала Рада безпеки Нідерландів, і вона "дійшла висновку, що катастрофу рейсу MH17 спричинила ракета "земля-повітря" "Бук". Паралельне кримінальне розслідування, яке проводила у цій справі Міжнародна слідча група, дало підстави "висунути обвинувачення чотирьом проросійським ополченцям". Після детального вивчення численних доказів і фактів, які зібрав доповідач ПАРЄ, румунський депутат-соціаліст Тітус Корлатеан, щодо причин катастрофи МН17, асамблея вважає "найпереконливішою версію, згідно з якою літак рейсу MH17 був збитий ракетою "Бук", наданою проросійським збройним формуванням російським військовими".

При цьому у ПАРЄ обурені небажанням російської влади співпрацювати зі слідчими органами Нідерландів та Міжнародною слідчою групою, які займаються справою про збиття малайзійського Boeing.

"Замість того, щоб надавати слідчим органам достовірну інформацію, російська влада поширювала дезінформацію, зокрема суперечливі версії подій, які мали на меті зумисне заплутати слідство", - ідеться у резолюції.

У документі наводяться приклади фейків, які російська сторона намагалася нав'язати слідству. "Російська влада навіть дійшла до того, що надала зманіпульовані радіолокаційні та супутникові дані для того, щоб приховати правду. Версії РФпро те, що нібито український винищувач СУ25 або МіГ29 збив літак рейсу MH17, були повністю спростовані, як і версія, що літак нібито збила ракета українського "Бука", випущена з підконтрольної уряду України території", - зазначається в резолюції.

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"Москва має вибачитися перед родичами жертв"

Дезінформація російської влади та контрольованих нею ЗМІ, "нешанобливе поводженнями проросійських сепаратистів, які контролювали місце катастрофи, з тілами жертв, значно посилили та подовжили страждання і біль родичів загиблих". Асамблея закликає Росію почати "сумлінно співпрацювати" зі слідством, а також "офіційно вибачитися перед родичами та друзями жертв катастрофи за біль і страждання, спричинені поширеною дезінформацією".

Асамблея "не сумнівається, що Європейський суд з прав людини та Міжнародний суд ООН", які розглядають позови проти Росії у цій справі, "своєчасно та в повній незалежності ухвалять рішення щодо можливої відповідальність держави Російська Федерація" за збиття МН17. ПАРЄ також закликала США та НАТО надати слідству усі додаткові дані, "які можуть допомагати у притягненні до відповідальності всіх винних у збитті рейсу MH17, включно з тими, хто запустив ракету, хто віддав наказ стріляти і тих, хто відповідальний за транспортування російського "Буку" на територію України".

"Справедливе правосуддя переможе, винних покарають"

Серед промовців, які взяли слово під час дебатів, було найбільше депутатів від Нідерландів. Усі вони говорили про те, що загибель пасажирів і екіпажу МН-17, серед яких було найбільше громадян Нідерландів, залишається трагедією, біль від якої не зменшується. Усі оратори висловлювали співчуття родичам загиблих, адже вісім років, протягом яких триває розслідування авіакатастрофи МН17, вони не мають спокою, бо не бачать, щоб винні у загибелі їхніх близьких понесли справедливе покарання. "Було скоєно підступний і боягузливий злочин. Ми маємо чітку картину того, що сталося, і відповідальність Росії за це - не викликає сумніву", - заявила фінська депутатка від групи соціалістів Інка Гопсу.

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Доповідач Тітус Корлатеан розповів про свої зустрічі, проведені у Києві та Гаазі з учасниками розслідування. За його словами, усі співрозмовники, "особливо у Нідерландах", скаржилися на те, що "російська сторона не надала жодних доказів у справі, їхні відповіді були формальні, неповні, а інколи й відверто брехливі".

Він відзначив, що подібну модель дезінформації Росія застосовує і зараз, "здійснюючи військову агресію проти України". "Наш спільний меседж повинен бути однозначним: ми засуджуємо варварство, ми ніколи його не сприймемо і спрямуємо всі наші правові інструменти для того, щоб справедливе правосуддя переможе, а винні були покарані", - заявив доповідач.