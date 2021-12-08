Суд у справі МН17: у чому адвокати звинуватили прокуратуру Нідерландів

В окружному суді Гааги 9 та 10 червня проходить дводенна серія засідань у справі про збитий на Сході України цивільний лайнер Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17. У ході слухань слово надано адвокатам росіянина Олега Пулатова, які озвучують свою позицію у відповідь на аргументи прокуратури.

Пулатов, також відомий за позивним "Гюрза", - єдиний із чотирьох обвинувачених, який погодився співпрацювати з судом і наприкінці 2020 року дав відеосвідчення. Троє інших - громадяни РФ Ігор Гіркін та Сергій Дубинський та громадянин України Леонід Харченко, які також займали керівні військові пости у самопроголошеній "Донецькій народній республіці" ("ДНР"), - взаємодіяти з судом відмовилися.

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Прокуратура створила інтерактивний сайт

Засідання 9 червня розпочалося з виступу головуючого на процесі у справі MH17 судді Хендріка Стінхейса, який повідомив, що після останнього слухання 20 травня суд отримав листа від адвокатів Пулатова. У ньому захисники повідомляли про створений прокуратурою новий спеціальний сайт "Досьє у справі MH17" нідерландською та англійською мовами з докладним описом доказів, раніше поданих суду.

За допомогою інтерактивних карт, фотографій, відео та перехоплених розмов сепаратистів, викладених на сайті, всі охочу можуть скласти уявлення про те, що відбувалося до, під час та після аварії малайзійського авіалайнера. Докази, на думку прокуратури, свідчать про відповідальність чотирьох обвинувачених у краху Boeing і загибелі 298 осіб.

У листі до суду адвокати Пулатова заявили про те, що прокуратура не повідомила їх про намір запустити сайт, і про те, що з низки причин юридичного характеру вони вимагали видалити з сайту деякі документи, зокрема, запис їхньої розмови зі своїм клієнтом у суді. Сторона обвинувачення своєю чергою відповіла, що не бачить для цього жодних причин.

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Головуючий суддя Хендрік Стінхейс досить різко відреагував на запуск сайту. За його словами, сторона обвинувачення повідомила суд про майбутню публікацію "Досьє у справі MH17" за годину до появи сайту у відкритому онлайн-доступі - "фактично поставивши суд перед фактом". Суддя підкреслив, що незадовго до публікації суд ухвалив дати найближчим родичам загиблих доступ до матеріалів справи, включених до додатка, але лише з кримінально-процесуальною метою, а не для громадського використання. Потім суддя надав слово стороні захисту.

Cуддя Хендрік Стінхейс розглядає реконструйовані уламки літака рейсу MH17 на військовій базі Гілзе-Ріен у Нідерландах

Адвокатка звинуватила прокуратуру в тиску на громадську думку

Сабіне тен Дусхате - одна з двох адвокатів, які представляють інтереси Олега Пулатова, - звинуватила прокурорів у порушенні презумпції невинуватості, згідно з якою людина вважається невинуватою, поки її вину у скоєному злочині не буде доведено. Інтерв'ю державного обвинувача нідерландським ЗМІ, в якому він постійно називає підозрюваного у скоєнні злочину Ігоря Пулатова "виконавцем", вплинуло на громадську думку та суд, тим самим порушивши статтю шосту Європейської конвенції з прав людини про справедливий судовий розгляд, вважає адвокатка.

Поява у відкритому онлайн-доступі сайту "Досьє MH17" Сабіне тен Дусхате назвала "кульмінацією семирічної інформаційної кампанії прокуратури", яка створила в Нідерландах клімат, що не допускає іншого результату, крім обвинувального вироку. Захисниця звинуватила прокурорів у формуванні громадської думки та відсутності інтересів у справедливому суді.

Адвокати Олега Пулатова - Сабіне тен Дусхате та Баудевейн ван Ейк

"Запустивши сайт за декілька тижнів до виступу в суді адвокатів і приблизно за пів року до того, як суд зможе винести вирок, і жодного разу не згадавши позицію сторони захисту, звинувачення продемонструвало свою зневагу до справедливого суду", - заявила Сабіні тен Дусхате.

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Адвокатка також висловила сумніви в об'єктивності показань свідків, не виключивши, що вони могли давати їх під тиском, а багато свідків надали перевагу збереженню анонімності.

Судові засідання 9 та 10 червня стануть завершальними у частині розгляду справи по суті. За ними слідуватиме вердикт суду, який поставить фінальну точку у процесі про падіння лайнера, який виконував рейсу МН17. Для цього заброньовано дві дати: 17 листопада та 15 грудня поточного року. Коли саме буде винесено вирок, поки що не ясно - не виключено, що суд завершиться на початку 2023 року.

Авіакатастрофа над Донбасом

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама (Нідерланди) в Куала-Лумпур (Малайзія), було збито у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Унаслідок цієї катастрофи загинули всі 298 людей, які перебували на борту.

У 2019 році, проаналізувавши всі зібрані докази, зокрема, численні експертизи, вивчення уламків літака, обстеження тіл загиблих та інші дані, міжнародна слідча група JIT дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою привезеного з Росії комплексу ППО "Бук" з території, що перебувала під контролем сепаратистів, поряд із селищем Первомайське в Донецької області. Москва повністю заперечує причетність до того, що сталося, і висуває ряд "альтернативних версій" причин катастрофи малайзійського Boeing.

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