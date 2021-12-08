 Суд у справі МН17: у чому адвокати звинуватили прокуратуру Нідерландів | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 09.06.2022

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Європа

Суд у справі МН17: у чому адвокати звинуватили прокуратуру Нідерландів

На засіданні у справі про збитий над Донбасом малайзійський Boeing адвокати одного з підозрюваних озвучили свою позицію у відповідь на аргументи прокуратури.

Уламки збитого над Донбасом малайзійського літака Boeing-777

Уламки збитого над Донбасом малайзійського літака Boeing-777

В окружному суді Гааги 9 та 10 червня проходить дводенна серія засідань у справі про збитий на Сході України цивільний лайнер Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17. У ході слухань слово надано адвокатам росіянина Олега Пулатова, які озвучують свою позицію у відповідь на аргументи прокуратури.

Пулатов, також відомий за позивним "Гюрза", - єдиний із чотирьох обвинувачених, який погодився співпрацювати з судом і наприкінці 2020 року дав відеосвідчення. Троє інших - громадяни РФ Ігор Гіркін та Сергій Дубинський та громадянин України Леонід Харченко, які також займали керівні військові пости у самопроголошеній "Донецькій народній республіці" ("ДНР"), - взаємодіяти з судом відмовилися.

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Прокуратура створила інтерактивний сайт

Засідання 9 червня розпочалося з виступу головуючого на процесі у справі MH17 судді Хендріка Стінхейса, який повідомив, що після останнього слухання 20 травня суд отримав листа від адвокатів Пулатова. У ньому захисники повідомляли про створений прокуратурою новий спеціальний сайт "Досьє у справі MH17" нідерландською та англійською мовами з докладним описом доказів, раніше поданих суду.

За допомогою інтерактивних карт, фотографій, відео та перехоплених розмов сепаратистів, викладених на сайті, всі охочу можуть скласти уявлення про те, що відбувалося до, під час та після аварії малайзійського авіалайнера. Докази, на думку прокуратури, свідчать про відповідальність чотирьох обвинувачених у краху Boeing і загибелі 298 осіб.

У листі до суду адвокати Пулатова заявили про те, що прокуратура не повідомила їх про намір запустити сайт, і про те, що з низки причин юридичного характеру вони вимагали видалити з сайту деякі документи, зокрема, запис їхньої розмови зі своїм клієнтом у суді. Сторона обвинувачення своєю чергою відповіла, що не бачить для цього жодних причин.

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Головуючий суддя Хендрік Стінхейс досить різко відреагував на запуск сайту. За його словами, сторона обвинувачення повідомила суд про майбутню публікацію "Досьє у справі MH17" за годину до появи сайту у відкритому онлайн-доступі - "фактично поставивши суд перед фактом". Суддя підкреслив, що незадовго до публікації суд ухвалив дати найближчим родичам загиблих доступ до матеріалів справи, включених до додатка, але лише з кримінально-процесуальною метою, а не для громадського використання. Потім суддя надав слово стороні захисту.

Cуддя Хендрік Стінхейс розглядає реконструйовані уламки літака рейсу MH17 на військовій базі Гілзе-Ріен у Нідерландах

Cуддя Хендрік Стінхейс розглядає реконструйовані уламки літака рейсу MH17 на військовій базі Гілзе-Ріен у Нідерландах

Адвокатка звинуватила прокуратуру в тиску на громадську думку

Сабіне тен Дусхате - одна з двох адвокатів, які представляють інтереси Олега Пулатова, - звинуватила прокурорів у порушенні презумпції невинуватості, згідно з якою людина вважається невинуватою, поки її вину у скоєному злочині не буде доведено. Інтерв'ю державного обвинувача нідерландським ЗМІ, в якому він постійно називає підозрюваного у скоєнні злочину Ігоря Пулатова "виконавцем", вплинуло на громадську думку та суд, тим самим порушивши статтю шосту Європейської конвенції з прав людини про справедливий судовий розгляд, вважає адвокатка.

Поява у відкритому онлайн-доступі сайту "Досьє MH17" Сабіне тен Дусхате назвала "кульмінацією семирічної інформаційної кампанії прокуратури", яка створила в Нідерландах клімат, що не допускає іншого результату, крім обвинувального вироку. Захисниця звинуватила прокурорів у формуванні громадської думки та відсутності інтересів у справедливому суді.

Адвокати Олега Пулатова - Сабіне тен Дусхате та Баудевейн ван Ейк

Адвокати Олега Пулатова - Сабіне тен Дусхате та Баудевейн ван Ейк

"Запустивши сайт за декілька тижнів до виступу в суді адвокатів і приблизно за пів року до того, як суд зможе винести вирок, і жодного разу не згадавши позицію сторони захисту, звинувачення продемонструвало свою зневагу до справедливого суду", - заявила Сабіні тен Дусхате.

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Адвокатка також висловила сумніви в об'єктивності показань свідків, не виключивши, що вони могли давати їх під тиском, а багато свідків надали перевагу збереженню анонімності.

Судові засідання 9 та 10 червня стануть завершальними у частині розгляду справи по суті. За ними слідуватиме вердикт суду, який поставить фінальну точку у процесі про падіння лайнера, який виконував рейсу МН17. Для цього заброньовано дві дати: 17 листопада та 15 грудня поточного року. Коли саме буде винесено вирок, поки що не ясно - не виключено, що суд завершиться на початку 2023 року.

Авіакатастрофа над Донбасом

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама (Нідерланди) в Куала-Лумпур (Малайзія), було збито у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Унаслідок цієї катастрофи загинули всі 298 людей, які перебували на борту.

У 2019 році, проаналізувавши всі зібрані докази, зокрема, численні експертизи, вивчення уламків літака, обстеження тіл загиблих та інші дані, міжнародна слідча група JIT дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою привезеного з Росії комплексу ППО "Бук" з території, що перебувала під контролем сепаратистів, поряд із селищем Первомайське в Донецької області. Москва повністю заперечує причетність до того, що сталося, і висуває ряд "альтернативних версій" причин катастрофи малайзійського Boeing.

Дивитись відео 02:15

Емоційний виступ родички жертв авіакатастрофи MH17 у Гаазі

  • Фрагмент ракети з ЗРК Бук, продемонстрований слідчими JIT

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Докази слідчих

    Розслідування показало, що Boeing збили ракетою серії 9М38, що використовується у зенітно-ракетному комплексі "Бук". Установку доправили з Росії й запустили з території, на той час підконтрольної бойовикам самопроголошеної "ДНР". Фрагменти ракети серії "Бук" було знайдено як під час розтину тіл членів екіпажу, так і в одному з віконних отворів кабіни літака.

  • Рештки ракети ЗРК Бук, що збила Boeing MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Унікальний номер двигуна ракети, що збила Boeing

    За версією Міжнародної слідчої групи, Boeing збили з російської установки "Бук", записаної на 53-тю зенітно-ракетну бригаду з Курська. Серійний номер двигуна ракети 8869032, він був виготовлений на збройному заводі у підмосковному Долгопрудному в 1986 році. Міноборони РФ стверджує, що ракета перебувала на балансі української армії.

  • Реконструйований Boeing MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Реконструйований Boeing

    17 липня 2014 року літак, що здійснював рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпуру, зазнав катастрофи у небі над Донбасом. Слідчі реконструювали носову частину збитого ліката: уламки лайнера закріпили на спеціально виготовленому каркасі, що повторив форми Boeing 777-200. Мета реконструкції - встановити перебіг катастрофи: кут, під яким ракета поцілила у лайнер, і подальше руйнування літака.

  • ЗРК Бук

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Маршрут "Бука"

    Слідчі стверджують, що встановили маршрут ЗРК "Бук" на територію України, а також його шлях назад до РФ. За версією слідства, комплекс переміщувався з території Росії на схід України, а пізніше його повернули до РФ на білому тягачі марки Volvo. Автори Bellingcat також стверджують, що встановили точний номер російської установки "Бук", поміченої на території України - 332.

  • Колишній міністр оборони так званої ДНР Ігор Гіркін (Стрєлков)

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    На лаві підсудних має опинитися Ігор Стрєлков-Гіркін

    Серед офіційно оголошених обвинувачених - троє росіян, зокрема, колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков). Слідчі вважають, що на момент катастрофи Гіркін-Стрєлков обіймав головну військову посаду в самопроголошеній "ДНР".

  • Генерал-майор Сергій Дубінський (на прізвисько Хмурий), відставний офіцер ГРУ армії Росії

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Хмурий: заступнк Гіркіна на момент катастрофи MH17

    Другий обвинувачений - генерал-майор Сергій Дубінський (на прізвисько Хмурий), офіцер головного розвідувального управління (ГРУ) армії Росії у відставці. Звинувачення на свою адресу Дубінський відкидає, стверджуючи, що під час падіння MH17 очолював службу контррозвідки у самопроголошеній "ДНР" і не міг мати стосунок до наказу збити літак.

  • Олег Пулатов, третій обвинувачений у збитті Boeing MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Третій обвинувачений у причетності до падіння малайзійського Boeing

    Полковник ГРУ Олег Пулатов (позивний "Гюрза") був у підпорядкуванні Дубінського. Російська "Новая газета" з посиланням на слідчих стверджує, що в день атаки на MH17 Пулатов супроводжував "Бук" і в момент запуску ракети перебував поряд із установкою.

  • Обвинувачений у справі про збиття MH17 громадянин України Леонід Харченко (позивний Крот)

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Доброволець "Крот"

    Останній офіційний фігурант обвинувачення - громадянин України Леонід Харченко з позивним "Крот". Він - єдиний непрофесійний військовий серед обвинувачених. Слідчі вважають, що Харченко підпорядковувався Пулатову. За даними JIT, Харченко і Пулатов супроводжували установку "Бук" до району, звідки було здійснено постріл.

  • П'ятий підозрюваний у справі щодо катастрофи MH17 Володимир Цемах

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    П'ятий підозрюваний - українець Володимир Цемах

    Влада Нідерландів вважає п'ятим підозрюваним колишнього командира підрозділу ППО у Сніжному Володимира Цемаха. Офіційно обвинувачення йому не пред'явлено. У 2019 році Цемаха під час таємної операції затримали на території, підкотрольній самопроголошеній "ДНР", потому влада України передала його Росії в рамках обміну полоненими. Цемах повернувся до сепаратистів. Київ оголосив його у розшук.

  • Помічник президента РФ Владислав Сурков - фігурант кримінальної справи про збиття Boeing 777 у небі над Україною

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Найбільш високопоставлений фігурант - Владислав Сурков

    Слідство у 2019 році виклало в публічний доступ величезну кількість перехоплених телефонних розмов, які вважає важливими у контексті справи про збиття MH17. Один із тих, чиї перемови виявились перехопленими, - помічник президента РФ Владислав Сурков, як стверджують слідчі.

  • На місці катастрофи малайзійського літака

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Версії з Росії: російський "Первый канал" визнав фейк про винищувач

    У листопаді 2014 року російський "Первый канал" показав "сенсаційне" фото винищувача в районі MH17. Але за даними радарів, поблизу не було повітряних суден, здатних збити Boeing. Наприкінці 2019 року в інтерв'ю часопису New Yorker голова "Першого каналу" Костянтин Ернст заявив, що на російському телебаченні "припустилися помилки".

  • Місце катастрофи Boeing MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Росія і надалі звинувачує Україну

    Міноборони Росії наполягає на тому, що жодні ЗРК "Бук" не перетинали кордон з Україною. Виробник комплексу "Бук" - російський концерн "Алмаз-Антей" - посилається на власне розслідування, за яким ракету було запущено з підконтрольною Києву точки. Президент РФ Володимир Путін заявив, що визнає висновки міжнародної слідчої групи тільки тоді, коли Росія отримає повний доступ до розслідування.

  • Іграшки на місці падіння MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Слідство у справі MH17 завершено, справу частково передано до суду

    За п'ять років після трагерії, влітку 2019 року, Міжнародна слідча група заявила, що розслідування добігає кінця, а матеріали буде передано до окружного суду Гааги. Влада Нідерландів вирішила, що суд у справі про катастрофу лайнера пройде не за міжнародним, а за національним законодавством. Більшість серед 298 пасажирів літака була громадянами Нідерландів.

  • Судовий комплекс, розташований неподалік аеропорту Схіпхол біля Амстердама

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Суд у справі MH17 відбудеться неподалік аеропорту Схіпхол

    Кримінальний процес у справі про катастрофу Boeing здійснюватиме судова колегія окружного суду Гааги. Через значний публічний резонанс самі засідання відбудуться у судовому комплексі, розташованому неподалік аеропорту Схіпхол біля Амстердама.

  • Зала, де проходитиме судове засідання

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Суд у справі MH17: тут сидітимуть прокурор, судді й, можливо, обвинувачені

    Ще до початку процесу журналістам показали залу, де проходитимуть слухання суду. На всіх охочих місць не вистачить, тож вирішили організувати пряму трансляцію із зали суду - нідерландською та англійською мовами.

  • Піт Плуг очолює фонд пам'яті MH17. В авіакатастрофі він втратив брата

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Родичі загиблих сподіваються на справедливість

    Родичам загиблих виділили спеціальне місце - як у залі суду, так і за її межами, щоби вони могли спостерігати за процесом. "Я ходитиму на всі засідання суду від самого початку. Хочу знати, хто у цьому винен," - заявив в інтерв'ю DW нідерландець Піт Плуг, який очолює фонд пам'яті MH17. В авіакатастрофі він втратив брата.

    Автор: Михайло Бушуєв


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Докладно

Уламки збитого над Донбасом малайзійського літака Boeing-777

Суд у справі МН17: у чому захист звинуватив прокуратуру

На засіданні у справі про збитий Boeing адвокати озвучили свою позицію у відповідь на аргументи прокуратури.  

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