Для чого Україна визнаватиме освіту, здобуту в окупації

За майже десять років на окупованих Росією українських територіях уже підросло ціле покоління: діти закінчили школу, чимало молодих людей - місцеві виші. І якщо результати шкільної освіти, здобутої в окупованому Криму та в окремих районах Донецької та Луганської областей, можна було підтвердити через освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна" ще з 2015 року, то легалізувати освіту, здобуту у вищих навчальних закладах на окупованих територіях, досі було неможливо.

"Уже десть років війни, і багато хто з молоді закінчує вищі навчальні заклади на окупованих територіях. До нас на гарячу лінію звернувся хлопець з Донецька, який там вивчився на лікаря. Він переїхав на підконтрольну територію і хотів підтвердити свої знання та працювати за спеціальністю. Але йому сказали, що це не можливо і він пішов знову вчитися на перший курс тільки в українському університеті", - розповідає координаторка громадської організації "Донбас СОС" Віолета Артемчук.

А втім, таких наполегливих, хто готовий повторно повноцінно вчитися після переїзду на підконтрольні українському уряду території, одиниці, каже Артемчук. За її словами, маючи на руках так звані дипломи про вищу освіту самопроголошених "ЛНР" та "ДНР", люди здебільшого опускаю руки та стають отримувачами соціальної допомоги чи працевлаштовуються нелегально, оскільки не можуть офіційно підтвердити своїх знань та навичок. І таких людей стає дедалі більше. "Влітку цього року до нас на гарячу лінію було десь 12 звернень з такою проблемою. Раніше таких дзвінків майже не було", - каже координаторка "Донбас СОС".

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З прицілом на деокупацію та реінтеграцію

Аби вирішити проблему з визнанням освіти, здобутої на окупованих територіях, Верховна Рада 21 листопада ухвалила відповідний законопроєкт. Він передбачає, що переселенці з тимчасово окупованих територій зможуть проходити атестацію для визнання результатів професійно-технічної та вищої освіти. Цей законопроєкт має ще підписати президент України.

"Ми не визнаємо дипломи, видані на окупованих територіях, але ми можемо визнати знання людей, які їх там здобули, переїхали на підконтрольну територію і хочуть будувати життя тут. Бо дорослій людині важко переїжджати й починати все спочатку, - роз'яснив на прохання DW член парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій, народний депутат від фракції "Слуги народу" Роман Грищук. Після деокупації і Криму, й інших областей, такий механізм буде надважливим, бо всіх цих людей не відправиш перенавчатися з нуля, продовжив Грищук. Він вважає, що це є сигналом для людей, що вони можуть зараз переїжджати чи чекати на деокупацію.

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Історію України та українську мову доведеться вчити

Визнання результатів навчання буде безкоштовним, запевняє Грищук. На практиці, за його словами, це виглядатиме так: комісія при вищому навчальному закладі атестує на знання людину, яка здобула освіту в окупації, та рекомендує їй довчитися, обов'язковим буде вивчення історії України та української мови. "Можна буде визнати 75 відсотків знань. Тобто довчатися потрібно буде лише рік-два, і ти отримаєш диплом українського зразка", - підкреслює Грищук і веде далі: "Звичайно ми не будемо визнавати знання з політології чи військової науки, юриспруденції та інших гуманітарних наук, які були здобуті на окупованих територіях".

Список спеціальностей, знання з яких не зараховуватимуться, та список українських навчальних закладів, які проводитимуть атестацію знань людей, які повертаються з окупованих територій, ще має розробити Кабмін. Однак уряд займеться цим уже після того, як президент підпише ухвалений Верховною Радою законопроєкт.

Оскільки люди з окупованих територій вчяться за кошти держбюджету, то скорочення періоду перенавчання дасть суттєву економію для держбюджету. Кваліфіковані спеціалісти також зможуть долучитися до галузей економіки, де є нестача працівників, вважає представниця президента у Криму Таміла Ташева. "Це сприяє реінтеграції мешканців тимчасового окупованих територій в освітній простір України", - написала Ташева на своїй сторінці у Facebook. Вона також наголошує, що ухвалення цього закону дасть можливість після деокупації територій уникнути "кадрового голоду" в Україні.

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Важливе символічне й практичне значення

Правозахисники вважають, що ухвалення законопроєкту про визнання результатів навчання жителів тимчасово окупованих територій є хорошим сигналом для тих, хто живе в окупації, що деокупація реальна і вона поступово наближається. Директорка з адвокації Центру прав людини ZMINA Альона Луньова наголошує, що до цього процес визнання документів, виданих на окупованих теріторіях був заблокованим, і це стосується не тільки дипломів про освіту, а й інших документів, зокрема свідоцтв про народження та інших.

На думку Луньової, для тисяч людей, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України та не мали змоги покинути тимчасово окуповану територію, ухвалення цього закону створить можливість підтвердити знання, працевлаштуватися та відчути себе повноправними громадянами України. Правозахисниця переконана, що цей закон сприятиме реінтеграції, а також продемонструє впевненість держави у звільненні та поверненні територій, які багато років перебували в умовах окупації.

"Визнавати окремі документи, видані на окупованих територіях, нам все одно рано чи пізно доведеться. Бо інтегрувати людей без цього неможливо. Це знак, що держава бачить перспективи деокупації цих територій", - вважає Луньова.