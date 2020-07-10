Родичі жертв рейсу MH17 вимагатимуть компенсацій від обвинувачених

Понад 300 родичів пасажирів рейсу MH17, які загинули внаслідок збиття літака над Донбасом, прагнутимуть отримати відшкодування від чотирьох обвинувачених у цій справі, що розглядається в Нідерландах. Про це у понеділок, 31 серпня, заявили адвокати, які представляють родичів жертв катастрофи.

За словами захисника 450 членів родин загиблих Петера Лангстраата, 316 з них планують вимагати компенсацій, розмір яких поки не уточнюється. Також 76 осіб, каже адвокат, хочуть скористатися правом виступити під час судового процесу, повідомляє агентсто новин Reuters.

Претензії ще не були направлені до суду, бо юристи просять суд визначити, закони якої з країн - Нідерландів чи України - застосовуватимуться у питанні відшкодування. Рішення щодо компенсацій залежатимуть від того, чи будуть обвинувачені визнані судом винними у збитті Boeing рейсу MH17.

При цьому адвокати в суді наголошували, що для родичів жертв важливим є не отримання грошової компенсації, а передусім відновлення справделивості.

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Суд у Нідерландах повернувся до розгляду справи

У Нідерландах 31 серпня почалася третя сесія судових слухань у справі про збиття літака рейсу MH17 над Донбасом. Окрім розгляду питання про можливу компенсацію родичам загиблих, черговий блок слухань буде присвячено стану додаткового розслідування, про що просив захист одного з чотирьох обвинувачених, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

При цьому у суді зазначили, що через коронавірус слухання можуть бути призупинені чи навіть скасовані. Кількість людей, які можуть бути присутніми, обмежена, однак є можливість стежити за процесом через пряму трансляцію.

Процес відбувається за відсутності обвинувачених - трьох громадян Росії і одного українця: Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського, Олега Пулатова і Леоніда Харченка. Повістки всім чотирьом обвинуваченим можуть бути направлені на слухання, які вже заплановані в 2021 році: на 15 квітня, 7 червня, 6 вересня і 1 листопада.

Наприкінці слухань 31 серпня головуючий суддя повідомив, що наступне засідання у справі відбудеться 28 вересня.



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