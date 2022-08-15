Вирок у справі про збитий MH17 оголосять 17 листопада - суд

Окружний суд Гааги винесе 17 листопада вердикт у справі щодо збиття малайзійського боїнга рейсу MH17 над Донбасом у липні 2014 року. Про це йдеться в заяві суду, оприлюдненій у понеділок, 15 серпня.

Оголошення вердикту триватиме кілька годин і, ймовірно, відбудеться після обіду, повідомляє агенція AFP.

Прокуратура вимагає довічного

Прокуратура Нідерландів обвинувачує у збитті літака і загибелі всіх 298 людей на борту трьох громадян Росії та одного українця - Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубінського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка. За версією слідства, вони були причетні до запуску з непідконтрольної Києву території Донбасу ракети з російського зенітно-ракетного комплексу "Бук", якою збили лайнер.

Суд проходить за відсутності обвинувачених. Вони перебувають у міжнародному розшуку. Прокуратура Нідерландів вимагає довічного ув'язнення для всіх чотирьох.

Нагадаємо, літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що здійснював рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, був збитий у небі над непідконтрольною Києву частиною Донбасу 17 липня 2014 року. Дві третини пасажирів - піддані Нідерландів. Причини катастрофи розслідує Міжнародна слідча група, до якої увійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.

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