 Вирок у справі про збитий MH17 оголосять 17 листопада - суд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2022

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Новини

Вирок у справі про збитий MH17 оголосять 17 листопада - суд

Вердикт у справі щодо збитого над Донбасом у липні 2014 року малайзійського літака рейсу MH17 зачитають 17 листопада 2022 року, повідомив Окружний суд Гааги.

Судове засідання у справі MH17

Судове засідання у справі щодо катастрофи боїнга (архівне фото)

Окружний суд Гааги винесе 17 листопада вердикт у справі щодо збиття малайзійського боїнга рейсу MH17 над Донбасом у липні 2014 року. Про це йдеться в заяві суду, оприлюдненій у понеділок, 15 серпня.

Оголошення вердикту триватиме кілька годин і, ймовірно, відбудеться після обіду, повідомляє агенція AFP.

Прокуратура вимагає довічного

Прокуратура Нідерландів обвинувачує у збитті літака і загибелі всіх 298 людей на борту трьох громадян Росії та одного українця - Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубінського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка. За версією слідства, вони були причетні до запуску з непідконтрольної Києву території Донбасу ракети з російського зенітно-ракетного комплексу "Бук", якою збили лайнер.

Суд проходить за відсутності обвинувачених. Вони перебувають у міжнародному розшуку. Прокуратура Нідерландів вимагає довічного ув'язнення для всіх чотирьох.

Нагадаємо, літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що здійснював рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, був збитий у небі над непідконтрольною Києву частиною Донбасу 17 липня 2014 року. Дві третини пасажирів - піддані Нідерландів. Причини катастрофи розслідує Міжнародна слідча група, до якої увійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.

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Нідерланди та Австралія подали на Росію до ІКАО через MH17

Міжнародну організацію цивільної авіації просять встановити, чи несе відповідальність Росія за катастрофу рейсу МН17 у 2014 році. У разі підтвердження Нідерланди та Австралія вимагатимуть від Росії компенсації.  

ПАРЄ: Росія відповідальна за збиття літака рейсу МН17

Влада РФ поширює дезінформацію, навмисно заплутуючи слідство, ідеться у резолюції ПАРЄ. Усі докази вказують на те, що літак рейсу МН17 у 2014 році збила ракета "Бук", доставлена на окупований Донбас військовими РФ.  

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