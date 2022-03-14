Нідерланди та Австралія подали на Росію до ІКАО через MH17

Нідерланди спільно з Австралією ініціювали офіційну процедуру в Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) у зв'язку з катастрофою малайзійського літака MH17, збитого над Донбасом у липні 2014 року, повідомив нідерландський уряд в понеділок, 14 березня.

ІКАО просять встановити, чи Росія відповідальна за катастрофу цього рейсу. Підтвердження факту відповідальності Москви відкриє шлях для вимог компенсацій від Росії, пояснили в уряді Нідерландів.

Загибель рейсу MH17

Літак малайзійських авіаліній, що прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над районом бойових дій на Донбасі 17 липня 2014 з російського зенітно-ракетного комплексу "Бук". Унаслідок цього загинули всі 298 людей на борту. Більшість із них були громадянами Нідерландів. Серед пасажирів були також 27 австралійців. За висновком міжнародної слідчої групи, ракету, що збила MH17, випустили з території, підконтрольної проросійським сепаратистам, а сам ракетний комплекс доставили туди з Росії.

"Саме це, звичайно, і сталося. Ми знаємо, що MH17 був збитий з комплексу "Бук", який належав російській армії", - заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра. Москва заперечує будь-яку причетність до знищення літака.

На думку уряду Нідерландів, Росія шляхом "неправомірного застосування зброї проти цивільного літака" порушила Чиказьку конвенцію про гарантії безпеки цивільного повітряного транспорту. В уряді наголосили, що запуск відповідної процедури в ІКАО ніяк не пов'язаний із нинішнім російським вторгненням в Україну, її ретельно готували протягом тривалого часу.

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Судові процеси у справі MH17

Наразі у справі про загибель MH17 йдуть два юридичні процеси. Кримінальний суд в Амстердамі слухає справу стосовно чотирьох обвинувачених із числа проросійських сепаратистів. Вони звинувачуються у вбивстві 298 людей. Справу слухають за відсутності обвинувачених.

Паралельно Нідерланди домагаються судового процесу над Росією у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

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