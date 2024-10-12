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ЕкономікаСполучені Штати Америки

Boeing на тлі страйку скоротить 17 тисяч робочих місць

Євгенія Наконечна | Сергій Ромашенко
12 жовтня 2024 р.

Скороченню підлягають десять відсотків персоналу Boeing у всьому світі. Перші поставки літака 777X відклали на один рік.

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Страйк на Boeing триває вже місяць
Страйк на Boeing триває вже місяцьФото: David Ryder/REUTERS

Американська корпорація Boeing на тлі масштабного страйку скоротить 17 тисяч робочих місць, тобто десять відсотків свого персоналу в усьому світі, і на один рік відкладе першу поставку літака 777X, повідомило агентство Reuters у суботу, 12 жовтня.

Істотне скорочення персоналу необхідне "для відповідності нашим фінансовим реаліям", пояснив генеральний директор Boeing Келлі Ортберг. Він додав, що під скорочення підпадуть члени керівництва, менеджери і рядові співробітники компанії.

За словами Ортберга, Boeing повідомив клієнтам, що через проблеми з розробкою, припинення льотних випробувань і припинення робіт перше постачання літака 777X тепер очікується лише у 2026 році.

Масштабний страйк на Boeing

Страйк на Boeingтриває вже місяць. Концерн у третьому кварталі зазнає рекордних збитків обсягом у 5 мільярдів доларів. Рейтингове агентство S&P підрахувало, що страйк щомісяця обходиться Boeing в один мільярд доларів.

Понад 30 тисяч співробітників Boeing у Сіетлі та Портленді, які є членами профспілки "Міжнародна асоціація машиністів і працівників аерокосмічної галузі", вимагають підвищення зарплат на 40 відсотків. Компанія виступила з пропозицією підняти оплату праці на 25 відсотків, але її відкинули.

Чому ми всі не літаємо на електричних пасажирських літаках? 

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