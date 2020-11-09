 США запровадили нові мита на товари з Німеччини і Франції | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.01.2021

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Економіка

США запровадили нові мита на товари з Німеччини і Франції

США ввели нові мита на запчастини для авіапромисловості і алкогольні напої з Німеччини і Франції через невирішений конфлікт щодо субсидій європейському концерну Airbus.

США ввели нові мита на товари з ФРН і Франції через конфлікт щодо субсидій концерну Airbus

США ввели нові мита на товари з ФРН і Франції через конфлікт щодо субсидій концерну Airbus

Уряд США заявив, що з вівторка, 12 січня, впроваджує додаткові мита на авіазапчастини та інші товари з Франції та Німеччини, після невдалої спроби вирішити багаторічну суперечку з Європейським Союзом щодо субсидій авіавиробникові Airbus.

Згідно з повідомленням Прикордонно-митної служби США, Вашингтон вводить додаткові мита у 15 відсотків на деякі компоненти цивільних літаків (включно з фюзеляжем та частинами крил - Ред.) з Німеччини та Франції, а також мита у 25 відсотків на певні сорти вин з цих країн.

Переговори між Вашингтоном та Брюсселем щодо припинення цієї суперечки зупинилися в останні тижні роботи адміністрації діючого президента Дональда Трампа, повідомляє інформагентство Reuters з посиланням на європейське джерело, знайоме з цим питанням. Вашингтон також намагався досягти окремого рішення з Лондоном після Brexit, оскільки той володіє часткою в Airbus.

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Між тим європейські політики заявили, що домагатимуться швидкого вирішення цього питання з новообраним президентом США Джо Байденом, який вступає на посаду 20 січня. У самій команді Байдена ще не прокоментували це питання.

Суперечка щодо субсидій, з одного боку, для Airbus у Європі та, з іншого, для авіабудівника Boeing у США, триває з 2004 року. У травні 2018 року Світова організація торгівлі (СОТ) визнала субсидії ЄС для Airbus утиском інтересів Boeing, після чого США оголосили про намір запровадити штрафні заходи щодо європейської продукції. У 2019 році СОТ ухвалила рішення, що США, попри правила та рішення організації, надавали авіабудівному концерну Boeing субсидії.

Того ж року СОТ дозволила Вашингтону щорічно накладати штрафні мита на товари на 7,5 мільярда доларів з Євросоюзу через дотації європейських країн для Airbus, які було визнано неправомірними. Згодом СОТ також дозволила Брюсселю запровадити мита на товари американського експорту загальною вартістю до 3,99 мільярда доларів на рік у відповідь на незаконне субсидування США авіабудівного концерну Boeing.

СОТ, яка розглядала суперечку між США та ЄС, дійшла висновку, що обидві сторони використали незаконні субсидії, однак ЄС робив це більшою мірою, йдеться у повідомленні організації. 

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США ввели нові мита на товари з ФРН і Франції через конфлікт щодо субсидій концерну Airbus

США запровадили нові мита на товари з Німеччини і Франції

США ввели нові мита на товари з ФРН і Франції через невирішений конфлікт щодо субсидій концерну Airbus.  

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