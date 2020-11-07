ЄС і НАТО сподіваються на поглиблення співпраці зі США за президентства Байдена

Лідери Європейського Союзу й Північноатлантичного альянсу (НАТО) привітали Джо Байдена, який брав участь у виборах президента США як кандидат від Демократичної партії, з перемогою на виборах.

Так, голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) висловила в суботу, 6 листопада, свої вітання в зв'язку з успіхом на виборах у США Джо Байдена і Камали Харріс. Очільниця Єврокомісії написала, що вона з нетерпінням чекає зустрічі з Байденом якомога раніше.

"Разом, - наголосила вона, - Європа і Сполучені Штати створили безпрецедентне трансатлантичне партнерство", засноване на "свободі, правах людини, соціальній справедливості та відкритій економіці", що залишається "опорою стабільності, безпеки і процвітання по обидва боки Атлантики".

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До привітань з перемогою на адерсу Байдена й Харріс приєднався й голова Європейської Ради Шарль Мішель.

У своєму дописі в соцмережі Twitter він запевнив, що ЄС готовий і далі "докладати зусиль для сильного трансатлантичного партнерства".

Столтенберг говорить про важливість провідної ролі США

Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на важливості провідної ролі США в Організації Північноатлантичного договору.

На думку Столтенберга, нині лідерство США як ніколи важливе. Він висловив надію на тісну співпрацю з новообраним президентом США та новообраною віцепрезиденткою з метою "подальшого зміцнення зв'язків між Північною Америкою і Європою".

Як повідомлялося, раніше цього дня низка американських ЗМІ оголосили про перемогу кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на президентських виборах у США.

Утім, його суперник-республіканець - чинний президент Дональд Трамп - відмовився визнавати перемогу Байдена.

Байдена вже привітали канцлерка Німеччини Анґела Меркель(Angela Merkel), федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, а такожпрезидент України Володимир Зеленський.