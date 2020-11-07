Зеленський привітав Байдена з перемогою

Президент України Володимир Зеленський привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США. Про це Зеленський написав увечері суботи, 7 листопада, в соцмережі Twitter.

"Вітання Джо Байдену і Камалі Харріс! Україна з оптимізмом дивиться на майбутнє стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами. Україна і США завжди співпрацювали в сфері безпеки, торгівлі, інвестицій, демократії, боротьби з корупцією. Наша дружба лише міцнішає!", - написав Зеленський.

В ОП чекають на візит Байдена до Києва

Тим часом керівник Офісу президента (ОП) України Андрій Єрмак, котрий теж привітав Байдена з перемогою на виборах, додав що в Києві з нетерпінням чекають на візит новообраного президента США до України.

"Хоча наші країни розділені океаном, нас об'єднують непорушні зв'язки спільних цінностей і сильна зацікавленість у захисті і обстоюванні свободи. З нетерпінням чекаємо на зустріч у Києві!", - написав у своєму Twitter Єрмак.

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Нагадаємо, раніше цього дня низка американських ЗМІ повідомили про перемогу кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на президентських виборах у США.

Утім, його суперник-республіканець - чинний президент Дональд Трамп - відмовився визнавати перемогу Байдена.

Байдена вже також привітали з перемогою голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), голова Європейської Ради Шарль Мішель, генсек НАТО Єнс Столтенберг, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Раніше цього дня американські ЗМІ повідомили, що кандидат у президенти від Демократичної партії Джозеф Байден набрав достатню кількість голосів виборників для перемоги на виборах.