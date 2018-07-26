ЄС і США розчаровані затримками в обранні керівника САП

Європейський Союз і США дуже розчаровані затримками обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і закликають відновити роботу відбіркової комісії. Про це повідомило посольство США в Україні на своїй сторінці у соцмережі Facebook у суботу, 9 жовтня.

"ЄС і США дуже розчаровані незрозумілими та невиправданими затримками в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вирішального органу в боротьбі з корупцією на високому рівні", - заявили в посольстві. У заяві також міститься заклик до відбіркової комісії відновити роботу без подальших затримок. "Зупинка процесу відбору підриває роботу антикорупційних органів, створених Україною та її міжнародними партнерами", - йдеться в повідомленні американського посольства.

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Як повідомив цього ж дня голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, засідання комісії з обрання керівника САП не відбулося у суботу, 9 жовтня, через відсутність кворуму. Про це Шабунін написав на своїй сторінці у Facebook. За його словами, на засідання не з'явилися троє членів комісії

Попередній очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький написав заяву про звільнення ще у серпні 2020 року.

Наприкінці серпня 2021 року четверо членів комісії з обрання керівника САП у листі, поширеному українськими ЗМІ, заявили про проблеми із конкурсом та спроби вплинути зсередини на його результати.

Посольства ЄС і США в Україні раніше вже заявляли, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме подальша підтримка України.