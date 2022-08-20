США виділяють ще 775 мільйонів доларів військової допомоги Україні

США оголосили про надання Україні військової допомоги на ще 775 мільйонів доларів. Про це ввечері 19 серпня повідомили в Білому домі, Державному департаменті та міністерстві оборони США.

До нового пакета допомоги увійдуть:

додаткові боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS

16 гаубиць 105-мм і 36 тисяч снарядів для артилерії

15 безпілотних літальних комплексів ScanEagle для розвідки

тисяча протитанкових систем Javelin

40 броньовиків із захистом від мін MRAP

півтори тисячі важких протитанкових керованих ракет TOW

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM

дві тисячі протиброньових снарядів

50 високомобільних військових автомобілей Humvee

тактичні захищені системи зв'язку, прилади нічного бачення, тепловізійні системи, оптика та лазерні далекоміри.

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Мільярди доларів на безпеку України

Ця допомога стала вже 19-м траншем із серпня 2021 року. Загалом після приходу до влади Джо Байдена США виділили близько 10,6 мільярда доларів на безпекову підтримку Україні, а з 2014 року - понад 12,6 мільярда доларів військової допомоги.

У липні Палата представників Конгресу США (нижня палата парламенту) ухвалила законопроєкт про оборонний бюджет США на 2023 рік, який передбачає виділення на безпекову допомогу Україні мільярда доларів. Порівняно з попереднім роком кошти на фінансування цієї ініціативи збільшили на 700 мільйонів доларів.

Тим часом, за оцінками Кільського інституту світової економіки, військова підтримка України європейськими країнами скорочується з квітня, а минулого місяця, вперше з початку повномасштабної війни, шість найбільших країн Європи не запропонували нового озброєння Києву.

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