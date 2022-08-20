 США виділяють ще 775 мільйонів доларів військової допомоги Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2022

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Новини

США виділяють ще 775 мільйонів доларів військової допомоги Україні

Нова американська військова допомога Україні включатиме боєприпаси для HIMARS, безпілотники-розвідники, системи Javelin та інші озброєння на 775 мільйонів доларів.

HIMARS

HIMARS

США оголосили про надання Україні військової допомоги на ще 775 мільйонів доларів. Про це ввечері 19 серпня повідомили в Білому домі, Державному департаменті та міністерстві оборони США.

До нового пакета допомоги увійдуть:

  • додаткові боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS
  • 16 гаубиць 105-мм і 36 тисяч снарядів для артилерії
  • 15 безпілотних літальних комплексів ScanEagle для розвідки
  • тисяча протитанкових систем Javelin
  • 40 броньовиків із захистом від мін MRAP
  • півтори тисячі важких протитанкових керованих ракет TOW
  • високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM
  • дві тисячі протиброньових снарядів
  • 50 високомобільних військових автомобілей Humvee
  • тактичні захищені системи зв'язку, прилади нічного бачення, тепловізійні системи, оптика та лазерні далекоміри.

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Мільярди доларів на безпеку України

Ця допомога стала вже 19-м траншем із серпня 2021 року. Загалом після приходу до влади Джо Байдена США виділили близько 10,6 мільярда доларів на безпекову підтримку Україні, а з 2014 року - понад 12,6 мільярда доларів військової допомоги.

У липні Палата представників Конгресу США (нижня палата парламенту) ухвалила законопроєкт про оборонний бюджет США на 2023 рік, який передбачає виділення на безпекову допомогу Україні мільярда доларів. Порівняно з попереднім роком кошти на фінансування цієї ініціативи збільшили на 700 мільйонів доларів. 

Тим часом, за оцінками Кільського інституту світової економіки, військова підтримка України європейськими країнами скорочується з квітня, а минулого місяця, вперше з початку повномасштабної війни, шість найбільших країн Європи не запропонували нового озброєння Києву.

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