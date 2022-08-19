 США оголосять про ще 800 мільйонів доларів військової допомоги Україні - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2022

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Новини

США оголосять про ще 800 мільйонів доларів військової допомоги Україні - ЗМІ

Україна отримає новий пакет військової допомоги від США. Рішення можуть оголосити сьогодні, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

США почали постачати HIMARS Україні у червні

США почали постачати HIMARS Україні у червні

Адміністрація президента США Джо Байдена готує близько 800 мільйонів доларів додаткової військової допомоги Україні. Про відповідне рішення можуть оголосити в п'ятницю, 19 серпня, повідомляє Reuters із посиланням на три джерела.

Агентство зазначає, що офіційне оголошення можуть перенести на наступний тиждень, змінивши вартість нового пакета допомоги. Білий дім відмовився від коментарів.

Мільярди доларів на безпеку України

Ця допомога стане вже 19-м траншем із серпня 2021 року. Попередній пакет військової допомоги США для України на мільярд доларів був оголошений 8 серпня. Він включав додаткові постачання боєприпасів до 155-мм артилерії,  ракетних систем залпового вогню HIMARS і зенітно-ракетних комплексів NASAMS. Також до нього входили, зокрема, протитанкові ракетні комплекси Javelin і сотні протитанкових систем AT4.

Загалом з 2014 року США виділили майже 12 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні.

Довгострокова підтримка України

14 липня Палата представників Конгресу США (нижня палата парламенту) схвалила законопроєкт про оборонний бюджет США на 2023 рік. Він передбачає виділення одного мільярда доларів на безпекову допомогу Україні. Порівняно з попереднім роком кошти на фінансування цієї ініціативи збільшили на 700 мільйонів доларів. 

Нагадаємо, за даними Кільського інституту світової економіки, європейська військова підтримка України скорочується з квітня. При цьому протягом липня шість найбільших країн Європи не пропонували нового озброєння Києву. 

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