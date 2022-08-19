Визнання РФ спонсоркою тероризму: Держдеп США побоюється наслідків

Державний департамент США попередив Конгрес про негативні наслідки визнання Росії державою-спонсором тероризму (ДСТ). Про це написало 18 серпня видання Politico з посиланням на власні джерела.

На думку Держдепу, це може поставити під загрозу крихку "зернову угоду" щодо сприяння безпечному судноплавству для експорту продовольчих товарів з українських портів. Крім того, якщо США визнають РФ спонсоркою тероризму, то американці фактично будуть позбавлені можливості вести бізнес з РФ, додає Politico.

Водночас дехто з конгресменів, з якими поспілкувалось видання, вважає, що включення РФ до переліку ДСТ не призведе до автоматичного застосування санкцій, які зірвуть "зернову угоду". На їхню думку, рішення може викликати певні "похитування" в приватному секторі, але це можна вирішити в розмові з лідерами бізнесу.

Обхід опору Держдепу в Конгресі

У липні спікерка Палати представників (нижньої палати парламенту США) Ненсі Пелосі закликала державного секретаря Ентоні Блінкена визнати Росію спонсоркою тероризму та заявила, що в інакшому разі Конгрес може прийняти рішення самостійно, в обхід Держдепу.

Після цього Сенат (верхня палата Конгресу) ухвалив необов'язкову до виконання резолюцію з закликом до Держдепу визнати РФ спонсоркою тероризму. Сенатори попросили Блінкена зробити це через події в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, які призвели "до загибелі незліченної кількості безневинних чоловіків, жінок і дітей". За даними американських ЗМІ, Блінкен чинить опір такому рішенню.

Наприкінці липня в Конгрес США внесли законопроєкт про визнання Росії спонсором тероризму.

Що означає визнання держави спонсором-тероризму?

Включення країни до переліку ДСТ передбачає обмеження допомоги з боку США, заборону на експорт та продаж продукції оборонного призначення, додаткові заходи щодо контролю за експортом продуктів подвійного призначення, посилений фінансовий моніторинг операцій із контрагентами. Також, цей захід має суттєві наслідки у зв'язку з впровадженням так званих "вторинних санкцій" - обмежень проти осіб і країн, які торгують із "терористичною" державою.

Подібний статус США присвоїли чотирьом країнам: Північній Кореї, Кубі, Ірану та Сирії.

У міністерстві закордонних справ РФ назвали можливе рішення США "безвідповідальним кроком", який спричинить розрив дипломатичних відносин.

Нагадаємо, першою на визнання РФ спонсором тероризму пішла Литва, а згодом це зробила Латвія. Президент України Володимир Зеленський постійно закликає світову спільноту визнати РФ державою-спонсоркою тероризму, а російські збройні сили - терористичною організацією.