У Дуди та Туска різні погляди на "Європейський небесний щит"

Президент Польщі назвав "небесний щит" німецьким бізнес-проєктом, до якого немає сенсу приєднуватись, прем'єр - хорошим доповненням до захисту польського повітряного простору, над яким варто подумати.

Президент Польщі Анджей Дуда назвав проєкт створення загальноєвропейської системи протиракетної оборони (ПРО) "Європейський небесний щит" "німецьким бізнес-проєктом" і заявив, що не бачить підстав для приєднання до нього.

"Це німецький проєкт. Ми поки що не розглядали можливості приєднання до нього, тому що ми реалізуємо власний - у співпраці зі США та Великобританією, а також на основі того, що виробляє наша промисловість", - сказав Дуда 16 квітня.

За його словами, система протиповітряної оборони (ППО), яка зараз впроваджується в Польщі, "оцінюється як одна з найкращих і найсучасніших у світі". "Ми роками будуємо систему ППО, в першу чергу базуючись на системі Patriot, на поставку якої давно підписали контракти. Перші батареї вже є в Польщі, але, звичайно, вони будуть доставлятися в нашу країну ще", - цитує Дуду RFM24.

Туск не згодний з Дудою

Натомість прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що розглядає можливість приєднання Польщі до "Європейського небесного щита" - не як "альтернативу, а як доповнення", бо з огляду на загрозу атаки з боку Росії треба посилювати захист повітряного простору.

На його переконання, не має значення, "хто який бізнес має в питаннях озброєння", важливо, щоб Польща була в більшій безпеці. "Чи роблять американці бізнес на обладнанні, яке нам продають? Звичайно", - зауважив він.

"Наше завдання сьогодні - використовувати всі системи для захисту польського повітряного простору, щоб зробити Польщу такою ж безпечною, як Ізраїль", - сказав Туск, зазначивши, що Ізраїлю під час масованого іранського удару вдалося перехопити майже всі цілі, тоді як Україні вдається знищувати лише третину російських цілей. "Звідси випливає, що для підвищення рівня безпеки потрібно контролювати повітряний простір над своєю територією", - цитує Туска dpa.

Проект "Європейський небесний щит"

"Європейський небесний щит" створюється з ініціативи Німеччини. Проєкт покликаний зміцнити "захисну парасольку" НАТО. Він передбачає спільну закупівлю європейськими країнами німецьких систем ППО IRIS-T SLM.

У Польщі за збройні сили відповідає президент, однак рішення про закупівлю зброї ухвалює уряд.

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