"Європейський небесний щит": головне про нову систему ППО

Система ППО "Європейський небесний щит", яку створюють за ініціативи Німеччини, покликана зміцнити захисну парасольку НАТО. DW - про те, що треба знати про цю ініціативу, яка з'явилася після вторгнення Росії в Україну.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) 25 вересня вирушив у триденну поїздку країнами Балтії, під час якої він відвідує Латвію та Естонію й обговорює там німецьку військову присутність у регіоні. Крім іншого, мова йде про ініціативу Берліна "Європейський небесний щит", що має на меті створення єдиної системи протиповітряної оборони (ППО).

Вторгнення російських військ в Україну повернуло війну на європейський континент і змусило по-новому поглянути на обороноздатність НАТО та Європи. Наразі відбувається нарощування озброєнь країнами-членами Альянсу, виробляються нові оборонні стратегії. Вони містять захист від можливих російських ракетних ударів у разі ескалації війни в Україні та можливої конфронтації НАТО з Москвою.

У ESSI беруть участь 19 країн

У наявній захисній парасольці Альянсу для Європи є дірки. Ліквідувати їх покликана система протиповітряної оборони "Європейський небесний щит" (European Sky Shield Initiative, ESSI), створення якої Німеччина ініціювала у жовтні минулого року. Тоді в кулуарах зустрічі представників держав-членів НАТО у Брюсселі 15 країн підписали декларацію про наміри щодо створення європейської системи ППО. Крім ФРН, це Бельгія, Болгарія, Великобританія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Румунія, Фінляндія, Естонія, а також Словаччина, Словенія, Чехія та Угорщина. Пізніше до проєкту приєдналися Данія, Швеція, Австрія та Швейцарія.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), представляючи проєкт, говорив про "виграш у сфері безпеки для всієї Європи" і стверджував, що європейська ППО буде дешевшою і боєздатнішою, ніж якби кожна країна будувала свою власну дорогу і складну систему ППО. Однак Франція, Італія та Польща досі не приєдналися до ESSI. Париж, зокрема, піддав критиці той факт, що для проєкту планується закупити технології та озброєння в Ізраїлі та США.

Метою ESSI є створення максимально скоординованої системи ППО малої, середньої та великої дальності, щоб мати змогу захищатися від будь-яких загроз з повітря. Міністерство оборони ФРН визначає малу дальність як відстань до 15 кілометрів по землі і до 6 кілометрів у висоту. Середню дальність - від 15 до 50 кілометрів і до 25 кілометрів відповідно. Велику - як відстань понад 50 кілометрів і висоту до 35 кілометрів.

Системи ППО IRIS-T SLM для захисту від атак безпілотників

"У всіх трьох видах систем ППО - залежно від дальності - існують вади в їхніх можливостях, які має бути усунуто за допомогою ESSI, або вже наявні можливості має бути розширено чи посилено", - зазначається на сайті німецького міноборони. Для цього наявне озброєння мають замінити на більш сучасне, таке як IRIS-T SLM.

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Система ППО середньої дальності IRIS-T SLM може збивати ракети, крилаті ракети, безпілотники, літаки і вертольоти на відстані до 40 кілометрів і на висоті до 20 кілометрів. Ціна однієї установки - близько 145 мільйонів євро. У червні цього року бюджетний комітет Бундестагу дав добро на закупівлю шести таких установок. Фахівці Бундесверу вже ознайомилися з цією системою ППО у процесі навчання українських військових. Наразі Німеччина передала Україні дві установки IRIS-T SLM.

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Для забезпечення захисту з повітря від загроз дальньої дії на озброєнні Бундесверу стоїть система Patriot, яка досі вважається ефективною, але потребує модернізації. Американський зенітний ракетний комплекс (ЗРК) наземного базування Patriot використовується для знищення літаків, крилатих ракет і балістичних ракет середньої дальності. Він з 1984 року перебуває на озброєнні в багатьох країнах, включно з Німеччиною. Наразі Бундесвер має у своєму розпорядженні 12 пускових установок, що недостатньо для захисту всієї території країни.

Потребує коригування й поліпшення і наявний захист від крилатих ракет. Оскільки вони летять на малій висоті, їх часто виявляють лише в найостанніший момент. Збивати такі ракети можуть насамперед сучасні системи ППО, такі як Patriot або IRIS-T SLM. Тому, за оцінкою Бундесверу, в даному випадку "комплексний захист території вимагає величезних витрат і можливий тільки при використанні великої кількості систем", що вказує на необхідність участі багатьох країн.

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Arrow 3 проти ракет за межами земної атмосфери

Ще один недолік - у недостатньому захисті від балістичних ракет великої дальності, які можуть наводитися на ціль і за межами атмосфери Землі. "Його треба швидко усунути, тим паче що Росія вже має у своєму розпорядженні таку зброю. Німеччина має бути в змозі захистити себе від загрози, що походить від ракет із дальністю понад 1000 кілометрів, швидше, ніж планувалося раніше", - вказують у міноборони ФРН.

Американо-ізраїльський ЗРК Arrow 3 Фото: ZUMA/IMAGO

Саме такий захист покликаний забезпечити американо-ізраїльський ЗРК Arrow 3, який мають поставити на озброєння в Німеччині до кінця 2025 року. Бюджетний і оборонний комітети Бундестагу схвалили його закупівлю у червні. За даними ізраїльських джерел, вартість контракту становить майже чотири мільярди євро.

Arrow 3 може знищувати ракети на висоті понад 100 кілометрів - за межами атмосфери у ближньому космосі - та має дальність дії до 2400 кілометрів. Як і Patriot, комплекс Arrow 3 складається з мобільної пускової установки, мобільного центру управління, мобільної радіолокаційної станції та керованих ракет.

Невидимий купол для максимально можливої території

Країни-учасниці ESSI хочуть спільно закупити необхідні системи озброєнь, які в сукупності дозволять за мінімальні кошти прикрити максимальну за площею територію. При цьому необхідно враховувати потреби різних країн. Спільне придбання та обслуговування європейськими державами-членами НАТО систем ППО має забезпечити економію як під час закупівлі, так і в експлуатаційних витратах.

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