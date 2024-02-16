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Шольц: Німеччина готує ЗСУ військову допомогу на €1,1 млрд

Дмитро Шварц
16 лютого 2024 р.

ФРН готує партію військової допомоги Україні на 1,1 млрд євро, повідомив канцлер Олаф Шольц на брифінгу з Володимиром Зеленським у Берліні. До неї увійдуть системи ППО Skynex, ракети для ЗРК IRIS-T, гаубиці та амуніція.

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ЗРК Skynex
Новий пакет допомоги Збройним силам України (ЗСУ) від Німеччини передбачатиме дві системи протиповітряної оборони (ППО) Skynex. Ці зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) виробляє німецький оборонний концерн Rheinmetall Фото: Rheinmetall

Німеччина готує новий пакет військової допомоги Україні на 1,1 мільярда євро. Про це повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні в п'ятницю, 16 лютого.

"Сьогодні ми готуємо новий пакет допомоги - 1,1 млрд євро. Це 36 броньованих і колісних гаубиць з промислових запасів, 120 тисяч одиниць амуніції, дві системи Skynex і ракети для IRIS-T", - сказав він.

Нагадаємо, під час візиту в Берлін Зеленський підписав з Шольцом безпекову угоду.

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