Шольц: Німеччина готує ЗСУ військову допомогу на €1,1 млрд

Шольц: Німеччина готує ЗСУ військову допомогу на €1,1 млрд16 лютого 2024 р.
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Німеччина готує новий пакет військової допомоги Україні на 1,1 мільярда євро. Про це повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні в п'ятницю, 16 лютого.
"Сьогодні ми готуємо новий пакет допомоги - 1,1 млрд євро. Це 36 броньованих і колісних гаубиць з промислових запасів, 120 тисяч одиниць амуніції, дві системи Skynex і ракети для IRIS-T", - сказав він.
Нагадаємо, під час візиту в Берлін Зеленський підписав з Шольцом безпекову угоду.