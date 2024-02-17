Зеленський на конференції в Мюнхені: Путін - головоріз

Президент України Володимир Зеленський назвав Володимира Путіна головорізом, який утримує владу через корупцію та насильство. Про це він сказав у суботу, 17 лютого, під час виступу перед учасниками Мюнхенської конференції з безпеки.

"Після вбиства Олексія Навального просто абсурдно сприймати Путіна як нібито легітимного главу російської держави. Це головоріз, який утримує владу через корупцію та насильство. Приїжджати до нього на так звану "інавгурацію", тиснути його руку, вважати його рівним собі - це зневажати саму природу політичної влади", - сказав він.

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При цьому Зеленський зауважив, що Путін зробив геноцид українскього народу просто ординарною частиною своєї політики. "Путін вбиває, кого захоче, - чи то лідера опозиції, чи то будь-кого іншого, хто здається саме йому ціллю", - додав український президент.

"Не питайте Україну, коли закінчиться війна"

За словами Зеленського, міжнародне потурання відсутності верховенства права в Росії після 1991 року та путінська політика керованої бідності призвели до того, що життя людини для російської держави нічого не варте. "Росія має лише одну суто свою воєнну перевагу на цей час, а саме - повне знецінення людського життя. Постійні російські "м'ясні штурми" це доводять", - наголосив він.

Тим часом, за словами Зеленського, тримання України у штучних дефіцитах зброї, зокрема в дефіциті артилерії й далекобійності, дозволяє Путіну адаптуватись до наявної інтенсивності війни. "Це самопослаблення демократії з плином часу нівелює досягнуті нами спільні успіхи", - зауважив президент.

Глава українського держави наголосив на необхідності закрити всі дірки у санкціях проти Росії, щоб не було таких галузей економіки Росії, які задіяні в її агресії, але вільні від санкцій. "Це стосується передусім атомної галузі", - сказав Зеленський, нагадавши про необхідність конфіскувати заморожені російські активи і "кожен долар із накопичених Путіним та його друзями". "Будь ласка, не питайте Україну, коли закінчиться війна. Питайте у себе - чому Путін досі здатний її продовжувати", - звернувся Зеленський до учасників конференції.

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Розбиті міфи РФ та відновлення світового порядку

Також глава держави закликав партнерів боятися, що Путін програє і робити все можливе для поразки агресора. "Українці довели, що здатні примушувати Росію відступати, здатні відновлювати правила. І цим ми не залишаємо абсолютно нічого від ключового російського міфу - міфу про те, що Україна нібито не може перемогти у цій війні. Ми можемо повертати нашу землю. І Путін може програвати. І це вже не раз було на полі бою", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що 2024-й рік повинен стати часом повного відновлення світового порядку, заснованого на правилах. "Чим довше триває ця російська агресія проти світового порядку, заснованого на правилах, тим більші зміни провокуються. Можливо, людям доведеться жити у світі, де локальні війни не залишатимуться тільки локальними. Будь-який спалах війни ризикуватиме перетворитись на глобальну катастрофу", - сказав він. Тому, додав Зеленський, 2024-й рік вимагає відповіді кожного у світі. "Якщо зараз не діяти, наступні роки Путін зуміє зробити катастрофічними і для інших народів. Розвідки про це знають", - наголосив він.