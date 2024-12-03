Країни НАТО обговорять військову допомогу Україні

Глави МЗС країн НАТО в Брюсселі обговорять ситуацію в Україні та військову допомогу Києву. При цьому запрошення про вступ до Альянсу, якого домагається українська сторона, джерела DW не очікують.

Допомога Україні у війні проти Росії буде центральною темою зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Північноатлантичного альянсу в Брюсселі з 3 по 4 грудня.

Очікується, що міністри обміняються думками щодо ситуації в Україні та "підтвердять непохитну підтримку України, оскільки вона продовжує відстоювати своє право на самооборону, закріплене в Статуті ООН, у відповідь на триваючу жорстоку військову агресію Росії", повідомив DW офіційний представник НАТО. "Ми також очікуємо, що міністри закордонних справ обговорять ворожі дії Росії в країнах НАТО і підтвердять, що такі дії не завадять союзникам продовжувати підтримувати Україну і зміцнювати нашу оборону", - сказав чиновник.

Джерела: Україну поки що не запросять до НАТО

Як зазначили інші джерела DW, у НАТО, як і раніше, немає консенсусу щодо запрошення вступити в Альянс, якого домагається Київ як можливої гарантії безпеки. Проте очікується, що українська делегація порушить це питання на засіданні Ради НАТО-Україна , яке відбудеться в рамках міністерської зустрічі ввечері 3 грудня.

Для глави МЗС України Андрія Сибіги це буде перша зустріч із колегами в НАТО. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте також уперше засідатиме з міністрами закордонних справ. А для глави Держдепартаменту США Ентоні Блінкена це засідання стане останнім у такому форматі, оскільки наступне відбудеться вже після зміни адміністрації президента у Вашингтоні.

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