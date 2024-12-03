Рютте: НАТО має зосередитися на військовій допомозі України

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Марк Рюттепереконаний, що члени блоку мають зосередитися на питаннях озброєння Українияк на першочерговій її потребі. Так він відповів на запитання про те, чи готовий Альянс надати їй запрошення на членство або принаймні переглянути риторику щодо її євроатлантичної інтеграції, яке йому поставили у вівторок, 3 грудня, на пресконференції перед початком дводенної зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу в Брюсселі. Він вкотре заявив, що рух України до НАТО є незворотнім, однак він відбувається "крок за кроком".

Водночас Рютте наголосив, що якщо Україна усе ж вирішить вступити у мирні переговори з Росією, вона мусить мати змогу робити це з позиції сили. "Щоб досягти цього, вкрай важливо, щоб в Україну надходило більше військової допомоги", - додав очільник НАТО. Як приклад такої допомоги Рютте назвав нещодавню постачу партій озброєнь і військового оснащення зі США та європейських країн.

Минулого тижня агентство Reuters повідомило, що очільник МЗС України Андрій Сибіга звернувся з листом до партнерів по НАТО з закликом надати Україні запрошення до членства під час зустрічі 3-4 грудня. За його словами, запрошення мало би стати "адекватною відповіддю союзників на постійну ескалацію Росією розв'язаної нею війни, останньою демонстрацією якої є залучення десятків тисяч північнокорейських військових і використання України як полігону для випробування нової зброї".

Рютте: Більше про військову допомогу, менше - про формат мирного процесу

Говорячи про можливі сценарії припинення війни Росії проти України, Рютте зробив відсилку до слів президента України Володимира Зеленського, сказаних у лютому 2022 року, про те, що йому потрібна не евакуація, а зброя: "Україні не потрібно більше ідей щодо того, як міг би виглядати мирний процес". Він наголосив, що, на його думку, зараз партнерам України потрібно зробити все можливе для того, щоб коли такі перемовини почнуться, вона входила в них з позиції сили. Саме посилення обороноспроможності України буде головним питання на зустрічі міністрів країн-членів НАТО, вказав він. "Я б сказав так: більше військової допомоги, менше обговорень того, який вигляд міг би мати мирний процес", - додав він.

Утім, говорячи про можливість досягнення врегулювання у війні Росії проти України, Рютте наголосив, що "це має бути добра угода", оскільки в противному разі для Заходу існує загроза продемонструвати свою слабкість Китаю, Північній Кореї та іншим країнам, що вороже налаштовані до НАТО.

У дводенній зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО візьме участь і глава МЗС України Андрій Сибіга, який має розповісти про поточну ситуацію на Сході України, де триває наступ РФ.

Нагадаємо, раніше цього дня в МЗС України наголосили, що Україна не пристане на жодні альтернативи чи замінники повноправного членства в НАТО.

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