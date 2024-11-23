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Генсек НАТО і Трамп обговорили "глобальні питання безпеки"

Максим Сидоржевський
23 листопада 2024 р.

Марк Рютте хотів обговорити з обраним президентом США загрозу зближення КНДР і РФ. "Ми все більше бачимо, що Північна Корея, Іран, Китай і, звичайно, Росія працюють разом проти України", - казав він.

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Президент США Дональд Трамп і генсек НАТО Марк Рютте
Дональд Трамп і Марк РюттеФото: Saul Loeb/AFP

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомила в суботу, 23 листопада, речниця НАТО, зустріч відбулася напередодні, 22 листопада, в місті Палм-Біч у Флориді.

Під час переговорів Трамп і Рютте обговорили "глобальні питання безпеки, які стоять перед альянсом", повідомила речниця, яку цитує агентство AFP.

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Рютте хотів обговорити з Трампом війну Росії проти України

Невдовзі після перемоги Трампа на президентських виборах у США Рютте заявив, що хотів би зустрітися з ним і обговорити загрозу зближення між Північною Кореєю та Росією.

"Ми все більше і більше бачимо, що Північна Корея, Іран, Китай і, звичайно, Росія працюють разом, працюють разом проти України", - казав генсек на нещодавній зустрічі європейських лідерів у Будапешті.

За його словами, він з нетерпінням чекає зустрічі з Трампом, "щоб обговорити, як ми можемо спільно протистояти цим загрозам".

Нагадаємо, що під час свого першого президентського терміну Трамп наполегливо вимагав від країн-членів НАТО в Європі збільшувати витрати на оборону.

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