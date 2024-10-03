Рютте в Києві пообіцяв зміцнити підтримку Заходом України

Новий генсек НАТО Марк Рютте здійснив свій перший закордонний візит у Київ, аби "дати чітко зрозуміти", що Альянс - на боці України.

Під час неоголошеного візиту до Києва в четвер, 3 жовтня, новий генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу (НАТО) Марк Рютте запевнив, що зможе допомогти Україні зміцнити підтримку Заходу.

На брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським він наголосив, що здійснив свій перший закордонний візит на новій посаді саме до Києва, щоби "дати чітко зрозуміти" всім, що Альянс стоїть на боці України, пише dpa.

Рютте: Союзники будують міст до членства України в НАТО

За словами Рютте, "боротьба України за свободу" відображає основні принципи та цінності НАТО. "Україна зараз ближча до НАТО, ніж будь-коли раніше, і буде продовжувати йти цим шляхом доти, доки не стане членом нашого Альянсу", - цитує генсека Reuters.

Відповідаючи на запитання про перспективи членства України в НАТО, він вказав, що нещодавні спільні кроки союзників "будують міст до членства в Альянсі". Йдеться, зокрема, про 40 мільярдів євро фінансової допомоги, двосторонні угоди про безпеку та формування нового командування НАТО для координації допомоги і тренувань.

Як пише Associated Press, генсек також запевнив, що зможе працювати з США незалежно від результатів виборів президента у листопаді.

Зеленський: Партнери затягують з далекобійною зброєю

Своєю чергою Зеленський повідомив, що на порядку денному перемовин з Рютте був "план перемоги" України, ситуація на полі бою та конкретні потреби Збройних сил України.

Президент вкотре наголосив, що Україна потребує більше зброї, зокрема далекобійної. За його словами, без західної допомоги Україна не має шансів на перемогу у війні. "Нам потрібна достатня кількість і якість зброї, в тому числі далекобійної, з якою, на мою думку, наші партнери вже затягують", - сказав Зеленський на брифінгу.

Водночас Рютте додав, що першочерговим завданням Альянсу, крім допомоги Україні, є поповнення запасів озброєнь країн НАТО. "Нарощування промислового виробництва йде для підтримки України і поповнення наших арсеналів. І це буде для мене пріоритетом", - цитує генсека "Інтерфакс". На його думку, внутрішній потенціал України можна зміцнити тільки інвестиціями та інноваціями.

Це не перший візит Рютте в Україну під час повномасштабної війни - на посаді прем'єр-міністра Нідерландів він приїздив, зокрема, до Харкова та Одеси.

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