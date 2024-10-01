Генсек НАТО Марк Рютте: Мій пріоритет - підтримка України

Підтримку України у війні проти Росії та подальше її зближення з НАТО новий генеральний секретар Альянсу називає пріоритетами своєї роботи. Втім, Марк Рютте не дає прогнозів щодо членства.

Марк Рютте, який у вівторок, 1 жовтня, вступив на посаду генерального секретаря Північноатлантичного альянсу (НАТО), заявив, що одним із пріоритетів своєї роботи вважає підтримку України.

"Підтримувати Україну - це правильно. І це також інвестиція в нашу власну безпеку. Оскільки незалежна і демократична Україна життєво необхідна для миру та стабільності в Європі. І вартість підтримки України набагато, набагато нижча, ніж ціна, з якою ми зіткнемося, якщо дозволимо Путіну добитися свого", - наголосив Рютте під час першої пресконференції.

Він також запевнив, що працюватиме з членами НАТО, щоб забезпечити повне виконання Альянсом раніше ухвалених рішень і надалі "наближати Україну до НАТО".

Водночас Рютте пов'язав членство України з Альянсом із перебігом її війни проти Росії. "Те, з чим ми зараз маємо справу в першу чергу, це війна, ми маємо переконатися, що Україна переможе, і що Україна переможе як незалежна, суверенна і демократична держава, це зараз є пріоритетом", - зазначив генсек.

Він додав, що поки не хоче обговорювати "які є варіанти шляхів до членства в НАТО", оскільки їх багато, "і дуже багато залежатиме, звичайно, від українського керівництва та від того, як ця війна розвивається".

Рютте: Україна має право бити по Росії

Новий генсек НАТО також висловив переконання, що Україна має право завдавати удари по законних цілях углибині РФ. Водночас він зауважив, що дозвіл на такі удари залежить від тих країн, які надають озброєння.

"Україна має право захищати себе. І, як ми знаємо, згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні. Підтримка права України на самооборону означає, що вони також можуть завдавати ударів по законних цілях на території агресора. Зрештою, це справа кожного союзника, щоб визначити свою підтримку України", - сказав Рютте.

На уточнювальне запитання, чи підтримує він прохання України щодо ударів вглиб РФ, Рютте сказав: "Я можу зрозуміти прохання України (...) Але, зрештою, це справа кожного союзника: вирішити, що вони хочуть зробити".

Він також повторив позицію свого попередника на посаді Єнса Столтенберга, що жодна зброя сама по собі не принесе перемогу у війні.

"Росіяни щодня втрачають 1 тис. пораненими і вбитими"

Коментуючи поточну ситуацію у війні Росії проти України, Рютте зазначив, що вона "не проста", РФ цьогоріч досягла "обмежених успіхів". "Але цей прогрес, не забувайте, був дорогим. За останніми оцінками, які я отримую, російські війська втрачають майже 1 тисяч убитих або поранених за день! І це на додачу вже 500 тисяч вбитих або поранених", - наголосив він.

Генсек зауважив, що в такій ситуації вкрай важлива "додаткова допомога союзників на мільярди". Він також нагадав, що незабаром відбудеться наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), на якому будуть визначені найнагальніші потреби України та скоординована подальша підтримка.

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Рютте: Путін хоче аби ми обговорювали його ядерний арсенал

Він також назвав "безрозсудною та безвідповідальною" ядерну риторику президента РФ Володимира Путіна, однак закликав не перебільшувати значення його заяв.

"Ми не бачимо жодної безпосередньої загрози застосування ядерної зброї. І ось що я хочу зараз сказати з цього приводу. Нехай він говорить про свій ядерний арсенал. Він хоче, щоб ми також обговорювали його ядерний арсенал. І я думаю, що ми не повинні. Ми просто повинні визнати той факт, що явно немає безпосередньої загрози застосування ядерної зброї", - зазначив генсек НАТО.

Рютте наголосив: якщо піддатися погрозам Путіна, "це створить прецедент що використання військової сили дозволяє країні отримати те, що вона хоче, а ми не можемо цього зробити".