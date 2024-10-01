Марк Рютте офіційно очолив НАТО

Колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте став генеральним секретарем НАТО після церемонії передачі повноважень у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі у вівторок, 1 жовтня. Рютте подякував союзникам за довіру до нього. "Це велика робота, і я маю складне завдання", - сказав він. 32 члени НАТО призначили Рютте влітку після того, як нідерландський політик заручився підтримкою США, Німеччини та Великої Британії.

Столтенберг: НАТО в надійних руках

Напередодні церемонії передачі повноважень у Брюсселі Єнс Столтенберг, який залишає посаду глави НАТО після десяти років роботи, заявив, що з Рютте військовий альянс у "надійних руках". "Він вміє йти на компроміси, створювати консенсус, і це навички, які дуже цінуються тут, в НАТО", - сказав Столтенберг, цитує AFP.

Під час церемонії в Брюсселі Рютте також заявив, що він сповнений рішучості підготувати трансатлантичний альянс до викликів майбутнього, додавши, що НАТО повинен виконати обіцянки, які він дав Україні, щоб допомогти країні в її війні проти Росії.

Конфлікт в Україні не обмежується лінією фронту, наголосив Рютте, цитує Reuters.

Рютте "не турбується" про вибори в США і готовий співпрацювати з будь-яким президентом

Рютте зазначив, що може працювати будь з ким, хто переможе на майбутніх президентських виборах у США, додавши, що його "не турбує" потенційний вплив голосування на стабільність Альянсу. Рютте зазначив також, що раніше вже працював з колишнім президентом США Дональдом Трампом. "Я не хвилююся. Я дуже добре знаю обох кандидатів. Я працював чотири роки з Дональдом Трампом", - сказав він незадовго до офіційного призначення генсеком НАТО, передає AFP.

Очікування від нового генсека НАТО

Рютте, який пішов у відставку з посади прем'єр-міністра Нідерландів цього року після рекордних 14 років на цій посаді, називають відданим прихильником України. Чиновники і дипломати НАТО очікують, що він буде підтримувати пріоритети Столтенберга на чолі Альянсу - згуртовувати підтримку України, спонукати країни НАТО витрачати більше коштів на оборону і продовжувати залучати США до європейської безпеки, вказують оглядачі.