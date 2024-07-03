Новий прем'єр Нідерландів пообіцяв підтримку Україні

Новий прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф пообіцяв продовжувати фінансову, військову та політичну підтримку України. Про це він сказав у своїй промові у середу, 3 липня, під час виступу в Палаті представників.

"Україна може продовжувати розраховувати на підтримку Нідерландів: фінансову, військову та політичну”, - цитує Схоофа інформагенція "Укрінформ". Він наголосив, що в Україні точиться жахлива війна, у якій людські життя не мають значення для Росії. "Нашій країні також доводиться мати справу з іноземними хакерами та іншими спробами шпигунства, проникнення та іноземного впливу. Росія, Китай, Близький Схід - нестабільність чатує на Європу з усіх боків. А реальність така, що нам доводиться готуватися до сценаріїв, які довгий час були немислимі", - зауважив прем'єр.

Про продовження підтримки Києва Схооф вже запевнив президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови. "Він (Зеленський - Ред.) привітав новий уряд Нідерландів, і я запевнив його, що підтримка Нідерландами його країни є надійною; ми продовжуватимемо підтримувати Україну політично, військово та фінансово проти російської агресії, чого б це не вартувало і стільки, скільки потрібно. Ми також чекаємо майбутнього саміту НАТО наступного тижня у Вашингтоні, де я з нетерпінням чекаю особистої зустрічі з президентом Зеленським", - написав він у X.

Схооф: Нідерланди - надійний партнер ЄС та НАТО

Водночас Схооф пообіцяв, що його уряд виконуватиме всі міжнародні договори. "Як у контексті ЄС, так і поза ним. Так, як і повинно бути”, - сказав він. Премєр нагадав, що вимога НАТО витрачати дві відсотки ВВП на оборону закріплена законодавчо і її буде досягнуто.

За його словами, ЄС та НАТО є наріжним каменем безпеки та процвітання Нідерландів. "Особисто для мене абсолютно ясно, що захист того, що нам дорого, наших свобод і всього нашого способу життя, має бути абсолютним найвищим пріоритетом міжнародної політики безпеки. І так, захист є вирішальним елементом у цьому”, - сказав він.

Нагадаємо, новий коаліційний уряд 2 липня склав присягу перед королем Нідерландів Віллемом-Александром. Про висунення на посаду прем'єр-міністра Нідерландів Схоофа стало відомо наприкінці травня за результатами коаліційних переговорів. Він змінить на цій посаді Марка Рютте, який з 1 жовтня 2024 року приступить до виконання обов'язків генерального секретаря НАТО.

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Схооф, зокрема, очолював розслідування Нідерландами збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 у липні 2014 року над Донбасом.