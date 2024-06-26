Зеленський привітав Рютте з призначенням генсеком НАТО

Президент України розраховує на продовження спільної роботи із забезпечення захисту людей і свободи "в усій нашій євроатлантичній спільноті". У Кремлі вважають, що новий генсек не змінить генеральну лінію Альянсу.

Президент України Володимир Зеленський привітав Марка Рютте з рішенням Північноатлантичної ради призначити його наступним генеральним секретарем НАТО.

"Коли в жовтні пан Рютте перебере цю посаду від Єнса Столтенберга, ми розраховуємо на продовження нашої спільної роботи із забезпечення захисту людей і свободи в усій нашій євроатлантичній спільноті", - зазначив Зеленський у середу, 26 червня, у дописі у соцмережі X.

Президент України заявив, що знає Рютте "як принципового та сильного лідера, який протягом останніх років неодноразово демонстрував свою рішучість і далекоглядність".

"Користуючись нагодою, я також хочу подякувати пану Столтенбергу за значний внесок у зміцнення НАТО протягом попередніх десяти років його перебування на посаді, а також за непохитну підтримку боротьби України за свободу", - додав Зеленський.

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Кремль: Призначення Рютте нічого не змінить

Призначення Марка Рютте на посаду наступного генсека НАТО "навряд чи може змінити щось у генеральній лінії Альянсу", заявив цього ж дня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Навряд чи цей вибір здатний щось змінити в генеральній лінії НАТО та членів Північноатлантичного альянсу, які кожний окремо та всі разом працюють з метою стратегічного придушення РФ. Зараз це ворожий для нас Альянс", - зазначив він.

Раніше східноєвропейські країни наполягали на тому, щоб посаду генсека отримав хтось з їхніх представників. Водночас прихильники Рютте наполягали, що він повністю усвідомлює загрозу, яку становить Росія.

Рютте: НАТО залишиться основою колективної безпеки

Сам Рютте заявив після призначення, що для нього велика честь стати новим генеральним секретарем НАТО.

"Альянс є і залишатиметься наріжним каменем нашої колективної безпеки. Очолювати це - відповідальність, до якої я не ставлюся легковажно. Дуже дякую всім союзникам за довіру. Я з нетерпінням чекаю початку роботи в жовтні, з великою енергією, як наступник Єнса Столтенберга, який чудово керував НАТО протягом 10 років, і яким я завжди захоплювався”, - йдеться у його дописі в соцмережі Х.

Нідерланди нині вважаються одним з активних прихильників України в Західній Європі та увійшли до клубу небагатьох західних країн, котрі пообіцяли надати тій винищувачі F-16. Рютте стане четвертим нідерландцем, який очолить НАТО з часу створення Альянсу.