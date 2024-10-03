Генсек НАТО Марк Рютте к Києві: НАТО стоїть поруч з Україною

Новопризначений генсек Альянсу Марк Рютте здійснив перший закордонний візит на посаді у Київ. Він вкотре наголосив на підтримці НАТО України.

Нещодавно призначений на посаду генерального секретаря Північноатлантичного альянсу (НАТО) Марк Рютте прибув з неоголошеним візитом до Києва у четвер, 3 жовтня. Це стало першою закордонною поїздкою Рютте в ролі очільника НАТО.

Як повідомляє агенція AFP, Рютте виступив перед журналістами разом з президентом України Володимиром Зеленським в українській столиці. За даними Reuters, новий очільник НАТО обговорив з українським лідером ситуацію на полі та план перемоги Києва у боротьбі проти Росії.

Водночас Зеленський під час переговорів вказав, що хотів би бачити, як союзники збивають іранські ракети і безпілотники, що атакують Україну, так само, як вони це робили під час атак на Ізраїль. Президент України вкотре закликав союзників дозволити Києву завдавати ударів по території вглиб Росії.

Між тим, Рютте вкотре наголосив, що "НАТО стоїть поруч з Україною для вашої і нашої безпеки". Він пообіцяв допомогти зміцнити підтримку України країнами Заходу та висловив упевненість, що зможе працювати з будь-якою майбутньою адміністрацією президента США, незалежно від результатів виборів у листопаді.

Для Рютте підтримка України - в пріоритеті

Колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який очолював уряд країни рекордні 14 років, вступив на посаду генсека Північноатлантичного альянсу 1 жовтня. Його називають відданим прихильником України.

Під час першої пресконференції він заявив, що одним із пріоритетів своєї роботи вважає підтримку Києва. За його словами, він працюватиме з членами НАТО, щоб забезпечити повне виконання Альянсом раніше ухвалених рішень і надалі "наближати Україну до НАТО". Проте, саме членство України в Альянсі Рютте пов'язав із перебігом її війни проти Росії та результатом.

Серед іншого новий генсек підтримав наміри України завдавати удари по законним цілям вглиб Росії, водночас вказав, що кожен союзник має право визначати рівень своєї підтримки Києва.

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