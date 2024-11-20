Зеленський: Трамп сильніший за Путіна

Путін може захотіти закінчити війну, однак дуже багато залежить від США та Трампа, адже вони сильніші, вважає президент України.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що у завершенні війни Росії проти України дуже багато залежить від РФ, але набагато більше - від США. Таку думку він висловив в інтерв'ю американському телеканалу Fox News , оприлюдненому в ніч на середу, 20 листопада.

Говорячи про перспективи завершення війни, Зеленський зазначив, що "дуже багато залежить від Путіна: він може захотіти і закінчити цю війну". Водночас президент додав, що "набагато більше залежить від США", адже вони сильніші за Путіна.

Зеленський: Трамп повинен знизити ціни на енергоресурси та нафту

"Президент США має і силу, і владу, і зброю, і він може знизити ціну на енергоресурси. До речі, я чув сигнал у ЗМІ від президента Трампа, що він думає знизити ціни на енергоресурси, на нафту, і це потрібно зробити", - сказав Зеленський.

На запитання ведучого, чи зможе Трамп вплинути на Путіна, щоб припинити війну, президент припустив, що "це буде непросто", але за використання усіх важелів впливу США - можливо. "Тому що він набагато сильніший за Путіна. Він сильніший. США сильніші. Економічно сильніші. США мають дуже великий вплив", - відповів Зеленський.