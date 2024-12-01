Київ: Україна не піде на запрошення в НАТО частини території

Запрошення до НАТО не може отримати тільки частина території України, бо це буде автоматичним визнанням, що всі інші території не є українськими, тож запрошення має бути повністю для всіх територій, пояснив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський наполягає, що запрошення до Північноатлантичного союзу (НАТО) не може отримати тільки частина території України. Відповідну заяву Зеленський зробив у неділю, 1 грудня, під час спільної пресконференції з новим головою Європейської Ради Антоніу Коштою в Києві. За словами Зеленського, запрошення до членства НАТО лише для частини території України стало б автоматичним визнанням того, що решта території України не є українськими, тож запрошення має бути повністю для всіх територій.

"Не може бути запрошення до НАТО частини території України. Це - автоматичне визнання того, що всі інші території не тільки в небезпеці, а всі інші території й не є українськими. (...) Якщо це запрошення - то тільки повністю всіх територій", - сказав Зеленський на пресконференції.

Водночас глава Української держави наголосив, що п'ята стаття Північноатлантичного договору не може діяти в усій країні під час війни, оскільки країни НАТО "проти ризиків залучення їх у війну". "Україна ніколи нікого не залучувала в цю війну, я маю на увазі армії членів НАТО", - додав президент.

Зеленський також зазначив, що якщо порушить питання участі військ країн НАТО у війні в Україні, то "половина союзників зменшать підтримку".

Членство України в ЄС та НАТО - найкращі гарантії безпеки

Водночас Зеленський наголосив на важливості членства України в Європейському Союзі та НАТО. "Без геополітичної визначеності реальна безпека неможлива", - наголосив Зеленський.

"Найкращі гарантії безпеки для нас - НАТО. Економічні гарантії безпеки для нас є. І це дві вимоги, які б майбутні дипломатичні шляхи щодо закінчення війни не були, для нас ЄС і НАТО це - принципові речі", - наголосив Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

На тлі цього глава української держави нагадав, що обговорюється багато різних форматів членства України в НАТО, однак зауважив, що Україна жодного з варіантів не отримувала від міжнародних партнерів.

"Будь-які формати щодо НАТО, ну відверто зараз в пресі в медіа дуже багато інсинуацій і спекуляцій, з приводу яка може бути ця "парасолька". Так ми жодної із видів цих "парасольок", жодних з цих форматів не отримували від наших партнерів", - зазначив Зеленський.