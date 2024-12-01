Зеленський і Кошта обговорили повоєнну підтримку України

Темою перемовин між Зеленським і новим головою Європейської Ради Кошта стали європейські та глобальні питання, а також завершення війни й повоєнна підтримка України.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в неділю, 1 грудня, із новообраним головою Європейської Ради Антоніу Кошта, який раніше цього дня прибув до Києва з неоголошеним візитом. Про підсумки зустрічі Зеленський повідомив у соцмережах.

За словами українського президента, лідери обговорили спільне бачення європейських і глобальних питань, зокрема "наявні проблеми та перспективи". Сам візит європейської делегації Зеленський назвав "символічним", що відображає "пріоритети для всіх нас у Європі".

"Мир - це фундамент, і ми будемо робити все й надалі, щоб якнайшвидше закінчити цю війну, розв’язану Росією не тільки проти України, але й проти об’єднаної Європи, закінчити цю війну справедливо й посилити нашу Європу - інституції Євросоюзу та політику підтримки кожної європейської країни", - написав Зеленський у соцмережах.

Він також висловив подяку новому голові Європейської Ради за підтримку України з першого дня російського повномасштабного вторгнення.

Під час розмови Зеленського з Каллас йшлося про посилення ППО України

Того ж дня Зеленський провів також окрему зустріч з новою верховною представницею із закордонних справ та безпекової політики ЄС Каєю Каллас. Згідно з коментарем Зеленського до опублікованого ним у соцмережах відео зустрічі, йшлося "перш за все - потреби в системах ППО для захисту життя в Україні". "Координуємо наші зусилля заради потрібних спільних результатів", - додав глава української держави.

Нагадаємо, раніше цього дня до Києва прибула з неанонсованих візитом делегація високопосадовців ЄС.