Неаносований візит: до Києва прибули високопосадовці ЄС

Глава Європейської Ради Антоніу Кошта та керівниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас неанонсовано прибули до столиці України.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта, керівниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас та комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос прибули до столиці України Києва з офіційним візитом. Про це у соцмережі Х Кошта повідомив вранці у неділю, 1 грудня.

"З першого дня війни ЄС стоїть на боці України, - написав він. - З першого дня нашого мандату ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку українському народу".

У Києві запланована зустріч топпосадовців ЄС з президентом України Володимиром Зеленським, а також членами уряду, парламенту та представниками громадянського суспільства.

Візит Кошти, Каллас та Кос до Києва розпочався за кілька годин після їх вступу на посади. Склад нової Єврокомісії був затверджений 27 листопада.

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