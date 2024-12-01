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ПолітикаЄвропа

Кошта пообіцяв Україні швидкий прогрес під час вступу до ЄС

Валерій Сааков
1 грудня 2024 р.

Брюссель і Київ тісно співпрацюватимуть, щоб уже в першому півріччі наступного року відкрити щонайменше дві сфери перемовин про вступ до ЄС, запевнив новий голова Європейської Ради Антоніу Кошта.

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Зеленський і Кошта під час спільної пресконференції в Києві, 1 грудня 2024 року
Зеленський і Кошта під час спільної пресконференції в Києві, 1 грудня 2024 рокуФото: Alina Smutko/REUTERS

Новий голова Європейської Ради Антоніу Кошта пообіцяв Україні швидкий прогрес у процесі її вступу до ЄС. Відповідну заяву Кошта зробив у неділю, 1 грудня, під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським після їхньої зустрічі в Києві.

За словами євровисокопосадовця, Брюссель і Київ тісно співпрацюватимуть, щоб уже в першій половині наступного року відкрити щонайменше два напрямки переговорів про вступ, передає інформагенція dpa.

Як приклад поступової інтеграції України в європейську спільноту, що вже починається в різних сферах політики й економіки, Кошта навів запровадження доступного роумінгу для мобільного зв'язку.

Брюссель обіцяє Києву подальшу фінансову підтримку - щомісяця €1,5 млрд 

Кошта також запевнив Україну в подальшій фінансовій допомозі з боку ЄС, а також у тому, що блок і надалі спільно й злагоджено працюватиме над черговим - уже 15-им - пакетом санкцій проти Росії. Подальше зростання санкційного тиску на РФ має на меті завадити Москві підтримувати свою нинішню війну проти України, зазначив голова Європейської Ради.

Починаючи з наступного року, 1,5 мільярда євро щомісяця буде надаватися на підтримку України з доходів від заморожених активів Росії в ЄС, наголосив високопосадовець ЄС. Крім того, до кінця поточного року Євросоюз виділить 4,2 мільярда євро фіндопомоги для підтримки українського бюджету.

Говорячи про мету свого нинішнього візиту до Києва, Кошта наголосив, що він хоче сказати українцям, що ЄС підтримує їх від початку цієї агресивної війни, і що Україна може й надалі покладатися на Євросоюз. "Ми будемо з вами й надалі, і це не просто слова. Ми продовжимо надавати гуманітарну, економічну військову та енергетичну допомогу", - запевнив Кошта, якого цитує "Укрінформ".

На додачу він пообіцяв, що Євросоюз долучиться по змозі до ремонту пошкоджених російськими ударами об'єктів української енергетики.

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