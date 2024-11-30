Зеленський: Я вважаю, що Європа вже у війні

Європа вже перебуває у війній тому має допомагати Україні, щоб уникнути прямої конфронтації з Росією. Таке переконання в інтерв’ю SkyNews, повна версія якого була опублікована у суботу, 30 листопада, висловив президент України Володимир Зеленський.

"Ми всі у війні. І Європа, я вважаю, вже у війні. Це просто зараз є історичний шанс. Сильна Україна - це історичний шанс, що Європа не буде у війні з РФ. Що Європа не буде розріднена, перед тим, як Росія завдасть удару по одній з країн НАТО. Це станеться. Питання в тому, чи наважиться він (президент РФ Володимир Путін. - Ред.) на це. Питання тільки в Україні", - сказав він.

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Водночас Зеленський висловив переконання, що війна закінчиться, адже у Путіна "немає сил на продовження війни", але й "у світу також" немає таких сил. "Світ може дати набагато більше і бути набагато сильнішим, ніж Росія, але ми цього реально не бачимо, - наголосив президент України. - І тут буде питання, як закінчиться ця війна".

Зеленський: Україна не має виглядати примушеною до миру

За словами Зеленського, у разі, якщо "ця війна буде виглядати так, що Україна не програла, значить, демократія не програла, свобода, тощо", то Путін, на його думку, "не вторгнеться в Європу і не завдасть ударів по країнах НАТО".

"Якщо ж Америка з Європою будуть разом наполягати на тому, щоб Україна в цій війні виглядала примушеною до миру - несправедливо, бо ми хочемо миру, - це може дати силу Путіну і віру, що це саме той час, коли можна швидко повернути ті країни НАТО, які були під управлінням радянського часу, і вони вважають їх досі своєю спадщиною", - сказав він.

Президент України також висловив думку, що "буде багато чого вирішуватися саме в цьому році" тобто у 2025-му.

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