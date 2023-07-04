Столтенберг залишається на чолі НАТО ще на рік: що попереду?

Через відсутність кандидатів на заміну Єнс Столтенберг ще на рік залишиться генсеком НАТО. Це має засвідчити стабільність НАТО під час війни РФ проти України та виграти час для пошуку наступника.

Продовження терміну повноважень генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга ще на один рік не пов'язано з його профпридатністю чи особистими побажаннями. Це було найпростішим рішенням для 30 урядів країн НАТО, оскільки, незважаючи на довгі місяці пошуків, кандидатури на заміну так і не підібрали. На засіданні НАТО в Брюсселі у червні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) сказав, що якщо розв'язки у цьому питанні не передбачається, то найкраще, мовляв, коней на переправі не міняти. Єнс Столтенберг, якому на чолі НАТО з 2014 року довелося мати справу з багатьма кризами, сам нещодавно заявив: "Я продовження не прагну".

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Чому ще на рік?

Але тепер продовження таки стало фактом, адже альтернативи так і не знайшлося. У вівторок, 4 липня, 64-річний Столтенберг у соцмережі Twitter заявив, що для нього це велика честь.

Холоднокровного норвежця, у підсумку, мабуть, підкорили похвальні слова насамперед зі США. Одразу надійшли привітання і від уряду України. Під час війни Росії проти України Єнс Столтенберг не втомлювався агітувати за підтримку Києва, постачання зброї та військової техніки "стільки, скільки це буде необхідно". Багато союзників у НАТО також не вважали слушною ідеєю змінювати керівника НАТО під час війни, що триває. Тож Столтенберг також має залишатися стільки, скільки це буде необхідно.

Єнс Столтенберг та Володимир Зеленський у Києві, 20 квітня 2023 Фото: Alina Yarysh/REUTERS

Столтенберг - колишній прем'єр-міністр Норвегії - насправді мав зовсім інші плани. Він хотів залишити роботу в Брюсселі ще в 2022 році, щоб обійняти прибуткову й непильну посаду голови Центрального банку на батьківщині. Спочатку він погодився на продовження його повноважень до літа 2023 року, оскільки вже тоді країни НАТО не змогли підшукати кандидатуру наступника.

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Чого досяг Столтенберг?

Єнс Столтенберг став генсеком НАТО в 2014 році. Вже тоді агресія Росії проти України сформувала пріоритети його першого терміну. У 2014-му Росія незаконно анексувала Крим і окупувала частину східної України завдяки лояльним сепаратистам. У той час Столтенберг все ще розраховував досягти "конструктивних відносин з Росією". Майже десять років потому це вже не так. Зараз головним завданням є відсіч російській загрозі на східному фланзі НАТО.

Дипломати в штаб-квартирі НАТО високо оцінили Столтенберга як успішного посередника у врегулюванні внутрішніх конфліктів НАТО. Він пережив "діагноз" президента Франції про "смерть мозку НАТО", а також "хотілки" колишнього президента США Дональда Трампа про розпуск Альянсу. Протягом багатьох років він працював з урядами-порушниками своїх обіцянок, включно з німецьким. Столтенберг попереджав і нагадував, що вони мають виконувати свої зобов'язання витрачати два відсотки від ВВП на потреби оборони.

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну змінило все. Це надало НАТО нового смислу та надзвичайно підвищило моральний дух, що підтвердив і сам генсек НАТО. Це переломний і для нього момент, де зараз, говорячи спортивною термінологією, він починає свій другий овертайм.

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Чи буде й третє продовження терміну?

Перебування на посаді генсека НАТО має нарешті закінчитися для Столтенберга у жовтні 2024 року. Наступного року він також організовує у Вашингтоні ювілейний саміт до 75-річчя НАТО. У європейських членів НАТО є ще рік, щоб домовитися про наступника. Ходять чутки, що прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте і, можливо, у разі програшу на дострокових виборах наприкінці липня, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес висуватимуть свої кандидатури. Європейці традиційно ставлять генерального секретаря, а провідна держава НАТО США призначає головнокомандувача військами.

У жовтні 2024 року Єнс Столтенберг після 10 років завершить другий за тривалістю термін перебування на посаді генерального секретаря НАТО. Рекордсменом залишається нідерландець Йозеф Лунс, який 13 років з 1971 по 1984 рік очолював НАТО у роки "холодної війни".