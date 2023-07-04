Столтенберг залишається на чолі НАТО ще на рік: що попереду?
Продовження терміну повноважень генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга ще на один рік не пов'язано з його профпридатністю чи особистими побажаннями. Це було найпростішим рішенням для 30 урядів країн НАТО, оскільки, незважаючи на довгі місяці пошуків, кандидатури на заміну так і не підібрали. На засіданні НАТО в Брюсселі у червні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) сказав, що якщо розв'язки у цьому питанні не передбачається, то найкраще, мовляв, коней на переправі не міняти. Єнс Столтенберг, якому на чолі НАТО з 2014 року довелося мати справу з багатьма кризами, сам нещодавно заявив: "Я продовження не прагну".
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Чому ще на рік?
Але тепер продовження таки стало фактом, адже альтернативи так і не знайшлося. У вівторок, 4 липня, 64-річний Столтенберг у соцмережі Twitter заявив, що для нього це велика честь.
Холоднокровного норвежця, у підсумку, мабуть, підкорили похвальні слова насамперед зі США. Одразу надійшли привітання і від уряду України. Під час війни Росії проти України Єнс Столтенберг не втомлювався агітувати за підтримку Києва, постачання зброї та військової техніки "стільки, скільки це буде необхідно". Багато союзників у НАТО також не вважали слушною ідеєю змінювати керівника НАТО під час війни, що триває. Тож Столтенберг також має залишатися стільки, скільки це буде необхідно.
Столтенберг - колишній прем'єр-міністр Норвегії - насправді мав зовсім інші плани. Він хотів залишити роботу в Брюсселі ще в 2022 році, щоб обійняти прибуткову й непильну посаду голови Центрального банку на батьківщині. Спочатку він погодився на продовження його повноважень до літа 2023 року, оскільки вже тоді країни НАТО не змогли підшукати кандидатуру наступника.
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Чого досяг Столтенберг?
Єнс Столтенберг став генсеком НАТО в 2014 році. Вже тоді агресія Росії проти України сформувала пріоритети його першого терміну. У 2014-му Росія незаконно анексувала Крим і окупувала частину східної України завдяки лояльним сепаратистам. У той час Столтенберг все ще розраховував досягти "конструктивних відносин з Росією". Майже десять років потому це вже не так. Зараз головним завданням є відсіч російській загрозі на східному фланзі НАТО.
Дипломати в штаб-квартирі НАТО високо оцінили Столтенберга як успішного посередника у врегулюванні внутрішніх конфліктів НАТО. Він пережив "діагноз" президента Франції про "смерть мозку НАТО", а також "хотілки" колишнього президента США Дональда Трампа про розпуск Альянсу. Протягом багатьох років він працював з урядами-порушниками своїх обіцянок, включно з німецьким. Столтенберг попереджав і нагадував, що вони мають виконувати свої зобов'язання витрачати два відсотки від ВВП на потреби оборони.
Повномасштабне вторгнення РФ в Україну змінило все. Це надало НАТО нового смислу та надзвичайно підвищило моральний дух, що підтвердив і сам генсек НАТО. Це переломний і для нього момент, де зараз, говорячи спортивною термінологією, він починає свій другий овертайм.
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Чи буде й третє продовження терміну?
Перебування на посаді генсека НАТО має нарешті закінчитися для Столтенберга у жовтні 2024 року. Наступного року він також організовує у Вашингтоні ювілейний саміт до 75-річчя НАТО. У європейських членів НАТО є ще рік, щоб домовитися про наступника. Ходять чутки, що прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте і, можливо, у разі програшу на дострокових виборах наприкінці липня, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес висуватимуть свої кандидатури. Європейці традиційно ставлять генерального секретаря, а провідна держава НАТО США призначає головнокомандувача військами.
У жовтні 2024 року Єнс Столтенберг після 10 років завершить другий за тривалістю термін перебування на посаді генерального секретаря НАТО. Рекордсменом залишається нідерландець Йозеф Лунс, який 13 років з 1971 по 1984 рік очолював НАТО у роки "холодної війни".