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Столтенберг залишиться генсеком НАТО до 1 жовтня 2024 року

Максим Сидоржевський
2 год. тому

Генсек НАТО підтвердив, що його повноваження подовжено ще більш ніж на рік. Єнс Столтенберг посідає цю посаду з 2014 року.

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Єнс Столтенберг ще понад рік очолюватиме НАТО
Єнс Столтенберг ще понад рік очолюватиме НАТОФото: Heiko Becker/REUTERS

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг повідомив про рішення подовжити термін його повноважень на цій посаді до 1 жовтня 2024 року.

"Рішення членів Альянсу подовжити мій термін перебування на посаді генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року є честю для мене. Трансатлантичний зв'язок між Європою і Північною Америкою забезпечує нашу свободу і безпеку вже майже 75 років, і в більш небезпечному світі наш Альянс є важливим як ніколи", - написав Столтенберг у вівторок, 4 липня, у Twitter.

Столтенберг обіймає посаду генсека НАТО з 2014 року. Термін його повноважень уже подовжували двічі. Востаннє він спливав у 2022 році, проте через війну Росії проти України його повноваження було подовжено до кінця вересня 2023 року.

Раніше агенція Reuters повідомляла, що рішення попросити Столтенберга продовжити роботу на посаді генсека НАТО пов'язане з тим, що члени Альянсу не можуть домовитися щодо кандидатури його можливого наступника на цій посаді.

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