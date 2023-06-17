Столтенберг може залишитися генсеком НАТО - ЗМІ

Єнс Столтенберг, найімовірніше, залишиться на посаді генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору (НАТО) ще на один рік. Про це повідомило в суботу, 17 червня, агентство Reuters, посилаючись на власні джерела. Норвезький політик користується широкою підтримкою в Північноатлантичному альянсі та є його ефективним лідером, зазначив один зі співрозмовників Reuters, який побажав зберегти анонімність.

Джерело: Байден вважає Столтенберга ефективним керівником НАТО

Рішення попросити Столтенберга продовжити роботу на чолі НАТО пов'язане з тим, що члени Альянсу не можуть дійти єдиної думки щодо його можливого наступника на цій посаді. "Адміністрація (США. - Ред.) погодилася з ідеєю, що Столтенберг залишиться на посаді ще рік", - зазначив у розмові з агентством Reuters високопоставлений чиновник у Вашингтоні. За його словами, президент США Джо Байден вважає, що Столтенберг надзвичайно ефективно справляється зі своїми обов'язками у важкі часи.

Єнс Столтенберг очолює Північноатлантичний альянс уже дев'ять років і планував піти з цієї посади у вересні нинішнього року. Як зазначає Reuters, шанси на продовження його повноважень зростають із наближенням липневого саміту НАТО у Вільнюсі, оскільки союзники хочуть запобігти демонстрації будь-яких ознак розбіжностей на тлі війни РФ проти Україні, яка триває.

Хто претендував на те, щоб стати генсеком НАТО

У п'ятницю, 16 червня, Столтенберг вкотре прокоментував можливе подовження його повноважень на чолі Альянсу. "Я нічого більше не можу сказати щодо цього. Я неодноразово заявляв, що не прагну продовження (повноважень. - Ред.). У мене немає інших планів, окрім як завершити свою роботу тут, коли мій термін перебування на посаді закінчиться цієї осені", - цитує Столтенберга видання The Washington Post .

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Раніше у ЗМІ називалися кілька ймовірних кандидатур на посаду наступного генсека НАТО. Зокрема, прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен, яка вважалася фавориткою після зустрічі з президентом США Джо Байденом на початку цього місяця, нагадує видання. Але в телевізійному інтерв'ю цього тижня Фредеріксен сказала, що не прагне очолити альянс і підтримає Столтенберга, якщо той захоче продовжити свій мандат.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) своєю чергою також дав зрозуміти, що підтримає продовження повноважень Столтенберга, якщо це буде необхідно. "Якщо ми не дійдемо згоди щодо кандидатури наступника, НАТО не зможе обійтися без генерального секретаря, і, звичайно, я за продовження повноважень (Столтенберга. - Ред.) - особливо тому, що я ціную нашу співпрацю", - сказав він журналістам.

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), якій раніше також пророчили крісло генсекретарки НАТО, також виключила висунення своєї кандидатури. Серед інших можливих кандидатур, які називалися - прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та міністр оборони Великобританії Бен Воллес.