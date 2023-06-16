Генсек НАТО: На саміті вирішуватимуть, як наблизити Україну

Запрошення України до НАТО не обговорюватиметься на майбутньому саміті у Вільнюсі, заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Натомість союзники вирішуватимуть, як наблизити Україну до НАТО.

На саміті Організації Північноатлантичного договору (НАТО) у Вільнюсі в липні його члени "обговорюватимуть не запрошення, а те, як наблизити Україну до НАТО", заявив на пресконференції в Брюсселі в п'ятницю, 16 червня, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

За його словами, цей план має три елементи. Перший - наблизити Україну до НАТО у практичному плані: допомогти їй перейти від радянських стандартів до західних та підвищити інтероперабельність з арміями членів Альянсу.

Другий елемент - політичний. "Ми близькі до укладання угоди про створення Ради НАТО-Україна, - оголосив Столтенберг. - Ми прагнемо провести перше засідання нової ради у Вільнюсі з президентом (України Володимиром - Ред.) Зеленським".

На відміну від існуючої Комісії Україна-НАТО, в рамках нової ради Україна матиме такі ж права, як і інші країни Альянсу, і такі ж можливості для консультацій. Крім того, цей орган зможе ухвалювати рішення, зазначив генсек.

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Третій елемент буде пов'язаний із конкретним питанням щодо вступу України до НАТО. Всі союзники принципово згодні, що країна має стати членом Альянсу, наголосив Столтенберг.

"Ми всі погоджуємося, що Україна вже наблизилася до НАТО за останнє десятиліття. Ми погоджуємося, що двері НАТО відкриті. І що Україна стане членом Альянсу. І що це рішення мають ухвалювати члени Альянсу та Україна. Росія не має права вето", - вказав генсек НАТО.

За його інформацією, кілька країн НАТО обговорюють з Україною двосторонні та багатосторонні проєкти у цьому напрямку.

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Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі, столиці Литви.

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