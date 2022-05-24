Лондон готує план для розблокування вивезення зерна з України - The Times

Великобританія координує зі своїми союзниками потенційний план спрямування військових кораблів до акваторії Чорного моря для супроводу суден, що експортують українське зерно, повідомляє у ніч на вівторок, 24 травня, видання The Times.

Зокрема, створення такого "захисного коридору" з Одеси обговорювали глави МЗС Литви та Великобританії Габріелюс Ландсбергіс і Ліз Трасс, зазначає газета. Згідно з планом, "військово-морські сили союзників очистять територію навколо порту від російських мін, щоб убезпечити транспортування життєво важливої продукції", пише The Times. За даними видання, планується також розгорнути в Україні ракети великої дальності "для стримування будь-яких спроб Росії саботувати коридор". Напередодні шеф Пентагону Ллойд Остін подякував Данії, яка пообіцяла надати Україні партію протикорабельних ракет дальньої дії "Гарпун", щоб захистити вантажні судна, що експортують зерно.



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Великобританія веде переговори з Україною щодо допомоги з вивезення зерна

Міністр транспорту Великобританії Грант Шаппс в ефірі телеканалу Sky News у вівторок розповів, що його країна веде переговори з Україною щодо допомоги з вивезення зерна, повідомляє Reuters. За словами Шаппса, він дуже занепокоєний блокадою українських морських портів, бо це призвело до різкого підвищення світових цін на продовольчі товари.

"Це абсолютно необхідно, інакше можливий сильний голод", - заявив Шаппс та розповів, що мав зустріч із міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим, але відмовився розповідати про деталі розмови.



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Війна в Україні - каталізатор продовольчої кризи

В Організації Об'єднаних Націй неодноразово наголошували, що війна в Україні веде до глобальної продовольчої кризи, адже через блокаду РФ українських морських портів є серйозні перебої з експортом зерна.

В Європейській Комісії вже представили план допомоги Україні в експорті зерна. Серед іншого він передбачає створення платформи, на якій українські експортери зможуть зв'язуватися з транспортними компаніями, а також спрощення бюрократії та розвиток транспортних коридорів між Україною і Європейським Союзом.

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