Словенія передала Україні 28 танків М-55S

Україна вже отримала 28 танків М-55S від Словенії. Про це повідомляє видання 24UR з посиланням на міноборони Словенії . За даними видання, потяг з танками, схованими під брезентом, зафіксували ввечері 26 жовтня на залізничній станції Сельє. Потім військова техніка через Польщу вирушила в Україну. У міноборони Словенії виданню підтвердили, що танки успішно передані Україні, повідомляється у суботу, 29 жовтня.

Зазначається, що танки М-55S є модернізацією радянського танка Т-55, розробленого наприкінці Другої світової війни. Під час модернізації на танк були встановлені нова 105-мм гармата та кулемет. Також бойова машина оснащена покращеною системою управління вогнем і прицілом із лазерним далекоміром, системою запобігання загоряння, захистом від хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї. Як вказує 24UR, М-55S є першим танком, модернізованим до стандартів НАТО у Словенії. Загалом було оновлено 30 таких танків, які збергілася в резерві словеньскої армії.

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Передача танків - це вже друга військова допомога Україні від Словенії, наголошує 24UR. Першою була поставка 35 бронемашин BVP M80A в червні цього року. В обмін на це Словенії має отримати кредит від США.

Круговий обмін

Танки М-55S передані Україні завдяки домовленостям про круговий обмін військовою технікою між Словенією та Німеччиною. Відповідна домовленість була досягнута під час телефонної розмови між прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом і канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz) 19 вересня.

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Натомість Берлін передасть Любляні 40 військово-транспортних машин, у тому числі 35 важких навантажувачів і п'ять важких водовозів. Вартість однієї вантажівки на ринку становить близько півмільйона євро, вказує 24UR. "Очікуємо початку поставок вищевказаних транспортних машин цього року", підтвердили виданню в міноборони Словенії.

Нагадаємо, німецький Бундестаг підтримав постачання важких озброєнь Україні наприкінці квітня. Про круговий обіг, у рамках якого Україна отримує техніку переважно радянського зразка, а країни, що її надають - більш сучасну від Німеччини, домовилися, зокрема, з Чехією та Польщею.

Посолка ФРН в Україні про німецькі танки і шантаж Путіна To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video