ЄК схвалила націоналізацію Німеччиною імпортера газу з РФ

Європейська комісія схвалила націоналізацію урядом Німеччини найбільшого в країні імпортера газу з Росії - енергетичного концерну Uniper. Про це повідомляє кореспондент DW у п'ятницю, 16 грудня.

Угода була дозволена в рамках положення ЄС про злиття після того, як Єврокомісія дійшла висновку, що націоналізація не спричинить проблем, пов'язаних із конкуренцією. Потреба в націоналізації виникла через тривалу енергетичну кризу, а точніше через збій поставок російського газу, сказала представниця Єврокомісії Аріана Подеста у відповідь на запитання кореспондента DW.

Усе це "призвело до того, що Uniper потрібні були великі вливання капіталу, щоб уникнути неплатоспроможності", пояснила Подеста, підкресливши, що йдеться про найбільшого в Німеччині імпортера російського газу. За її словами, Єврокомісія продовжує переговори з урядом ФРН. Подробиці та терміни укладання угоди поки не розголошуються.

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Націоналізація Uniper коштуватиме вісім мільярдів

У вересні уряд Німеччини домовився з Uniper і фінською енергокомпанією Fortum, яка володіє 78 відсотками акцій концерну, про націоналізацію. За умовами угоди уряд вкладе понад вісім мільярдів євро в Uniper, а також придбає акції у Fortum за ціною 1,7 євро за штуку. Таким чином, федеральному уряду належатиме близько 98,5 відсотка акцій концерну, зазначає агентство dpa.

Проблеми у Uniper виникли після припинення поставок газу з РФ, внаслідок чого концерн був змушений купувати газ, якого бракувало, за високими цінами на ринку, щоб виконувати власні контракти. Uniper відіграє центральну роль в імпорті природного газу в Німеччину, поставляючи його більш ніж ста міським комунальним службам і великим компаніям, нагадує dpa.