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ЄС почав переговори про членство з Україною

Ксенія Польська
25 червня 2024 р.

Переговори про вступ до Євросоюзу з Україною розпочалися з міжурядової конференції в Люксембурзі, куди прибули офіційні делегації з Києва та Брюсселя.

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Прапори України та країн ЄС
Прапори України та країн ЄСФото: Dwi Anoraganingrum/Panama Pictures/IMAGO

Переговори про вступ до Європейського Союзу з Україною офіційно стартували у вівторок, 25 червня, в Люксембурзі. Їхнім першим етапом стала міжурядова конференція (МУК) сторін, на яку прибула українська делегація з 13 осіб, її очолює віцепрем'єр-міністерка України Ольга Стефанішина. Від Євросоюзу в конференції беруть участь міністри всіх 27 країн, керує делегацією Хаджа Лахбіб - глава МЗС Бельгії, що головує в Раді ЄС.

"Це історичний момент для всіх нас, який знаменує собою нову віху в наших відносинах, - сказала вона, відкриваючи конференцію. - Переговори про вступ, які ми починаємо сьогодні, будуть суворими і трудомісткими. Ми впевнені у вашій здатності довести їх до успішного завершення, проявляючи рішучість і самовіддачу. Ми будемо підтримувати вас у ваших зусиллях і з нетерпінням чекаємо моменту, коли зможемо прийняти вас як повноправного члена Європейського Союзу".

Перед початком МУК Стефанішина зазначила, що Україна планує повністю підготуватися до вступу до ЄС до 2030 року. 

Наступні етапи

Після МУК, імовірно, вже в липні, розпочнеться підготовчий процес до основної частини переговорів: скринінг. Це будуть двосторонні зустрічі, під час яких Україна представить рівень наближення свого законодавства до права ЄС за 35 переговорними главами. Скринінг завершиться звітом Єврокомісії про відповідність законодавства України праву ЄС за кожною з глав.

Зазвичай цей процес триває щонайменше рік, але з Україною і Молдовою він може завершитися і раніше, повідомив високопосадовець ЄС на попередньому брифінгу в Брюсселі, "тому що нам добре відомий рівень підготовленості обох країн".

Після скринінгу сторони розпочнуть перший блок переговорів. Згідно з новою методологією Євросоюзу від 2020 року, переговори починаються з глав 23 (судова система та основні права) і 24 (правосуддя, свобода і безпека).

Мета переговорів полягає в тому, щоб держава-кандидат повністю ухвалила законодавство ЄС і при вступі забезпечила його абсолютне дотримання. Переговорний процес завершується тільки після закриття всіх переговорних глав, згрупованих у 6 тематичних блоків.

Саміт Україна-ЄС: членство в ЄС (не) за горами?

Журналістка Deutsche Welle Ксенія Польська
Ксенія Польська повідомляє головні новини про Україну, Росію, Білорусь і Європу із серця Євросоюзу - Брюсселя
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