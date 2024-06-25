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У Люксембурзі стартують переговори про вступ України в ЄС

Дмитро Шварц
25 червня 2024 р.

Переговори про вступ України та Молдови до ЄС офіційно стартують 25 червня в Люксембурзі. Після них до повноправного членства України залишиться три кроки, наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Прапори України та Євросоюзу
У Люксембурзі стартують переговори про вступ України в ЄСФото: Bogdan Hoyaux/European Union | CC BY 4.0

Переговори про вступ України та Молдови до Європейського Союзу офіційно стартують у вівторок, 25 червня, в Люксембурзі. Міжурядова конференція з Україною розпочнеться о 15:30 за місцевим часом, а з Молдовою - о 18:00.

Європейська комісія 7 червня дала позитивну усну оцінку прогресу євроінтеграційних реформ України і Молдови, викладених у листопадовому звіті про розширення Європейського Союзу, а також рекомендувала розпочати переговори щодо членства цих країн.

Кулеба: Після переговорів Україна буде за три кроки до вступу

Після завершення переговорів про вступ до Євросоюзу Україна буде за три кроки до повноправного членства, про що у понеділок в ефірі інформаційного телемарафону заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Ми буквально в трьох кроках від членства в Європейському Союзі. І це, без перебільшення, подія глобального значення для Європи", - зазначив він.

За словами очільника МЗС, після переговорів Єврокомісія має видати свій висновок про успішне їхнє завершення та досягнення Україною відповідності критеріям вступу. Другим кроком має стати рішення про підписання Угоди про вступ України до ЄС, а третім - ратифікація угоди парламентами держав-членів Євросоюзу та набуття Україною повноправного членства. 

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Кулеба зазначив, що вступ України до ЄС "буде подією глобального значення для Європи". "Завтра (25 червня - Ред.) буде інавгураційна частина, потім будуть шість кластерів переговорів, які будуть відкриватися та закриватися, це вже будуть фахівці у відповідних галузях працювати та приводити законодавство України у відповідність до стандартів ЄС", - додав він.

Також міністр закордонних справ заявив, що сам процес переговорів про вступ до ЄС є потужним інструментом для відновлення України. "Навіть рух до членства в ЄС, не кажучи вже про саме членство, - це потужний інструмент відновлення України, відновлення інфраструктури і нормального економічного життя в нашій країні", - заявив Кулеба.

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