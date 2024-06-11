ЄС має розпочати переговори про вступ України в червні - ЄК

Євросоюз має розпочати переговори про членство України до кінця червня, сказала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона також анонсувала нову фінансову підтримку України.

Україна виконала всі умови, необхідні для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу, тож ЄС має розпочати ці перемовини вже до кінця червня. Про це у вівторок, 11 червня, заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час конференції з відновлення України у Берліні.

"Україна виконала всі кроки, які ми визначили. І саме тому ми вважаємо, що ЄС має розпочати переговори про вступ з Україною вже до кінця цього місяця", - сказала вона.

Фонд дер Ляєн звернула увагу, що це вперше конференція з відновлення України проводиться в межах ЄС. "І саме тут місце вашої країни. Харків - це Європа. Україна - це Європа. І наш Союз - це ваш дім", - сказала глава Єврокомісії.

Нова фінансова підтримка: заморожені активи РФ й інвестиції

Фон дер Ляєн також розповіла, що ЄС до кінця червня спрямує Україні додаткові 1,9 мільярда євро у межах програми Ukraine Facility .

Крім того вона анонсувала, що вже в липні Україна отримає перші 1,5 мільярда євро доходів від заморожених російських активів. "90 відсотків цих коштів підуть на оборону, 10 відсотків - на відбудову", - сказала глава Єврокомісії.

На конференції ж у Берліні підпишуть "перші угоди на 1,4 мільярда євро з банками-партнерами, щоб залучити інвестиції в Україну з приватного сектору", розповіла політикиня.

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