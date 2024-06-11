ЄС має розпочати переговори про вступ України в червні - ЄК

ЄС має розпочати переговори про вступ України в червні - ЄК11 червня 2024 р.
Україна виконала всі умови, необхідні для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу, тож ЄС має розпочати ці перемовини вже до кінця червня. Про це у вівторок, 11 червня, заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час конференції з відновлення України у Берліні.
"Україна виконала всі кроки, які ми визначили. І саме тому ми вважаємо, що ЄС має розпочати переговори про вступ з Україною вже до кінця цього місяця", - сказала вона.
Фонд дер Ляєн звернула увагу, що це вперше конференція з відновлення України проводиться в межах ЄС. "І саме тут місце вашої країни. Харків - це Європа. Україна - це Європа. І наш Союз - це ваш дім", - сказала глава Єврокомісії.
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Фон дер Ляєн також розповіла, що ЄС до кінця червня спрямує Україні додаткові 1,9 мільярда євро у межах програми Ukraine Facility .
Крім того вона анонсувала, що вже в липні Україна отримає перші 1,5 мільярда євро доходів від заморожених російських активів. "90 відсотків цих коштів підуть на оборону, 10 відсотків - на відбудову", - сказала глава Єврокомісії.
На конференції ж у Берліні підпишуть "перші угоди на 1,4 мільярда євро з банками-партнерами, щоб залучити інвестиції в Україну з приватного сектору", розповіла політикиня.
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