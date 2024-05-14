ЄС затвердив щоквартальну фінпідтримку України до 2027 року

Рада ЄС схвалила План України, що дозволить почати щоквартальну виплату допомоги Києву у межах програми Ukraine Facility у 2024-2027 роках. Із загального фонду у 50 млрд євро Україна найближчим часом отримає 1,9 млрд.

Рада Європейського Союзу у вівторок, 14 травня, схвалила План України у межах програми ЄС Ukraine Facility на 2024-2027 роки. Як йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС, це рішення дозволить розпочати регулярну виплату допомоги Україні.

"Сьогодні Рада ухвалила імплементаційне рішення, яке позитивно оцінює План України, в якому викладено наміри уряду України щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також реформи, які він планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС у наступні чотири роки", - йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

Зазначається, що платежі Україні будуть виплачуватися ЄС "за умови впровадження узгодженої реформи та інвестицій у формі якісних і кількісних кроків, викладених у додатку до імплементаційного рішення Ради". "Заплановані реформи та інвестиції мають значний потенціал для посилення зростання, підтримки макроекономічної стабільності, покращення фіскальної ситуації та підтримки подальшої інтеграції України до ЄС", - зазначає Рада ЄС.

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Крім того, фінансова допомога в рамках Плану України надаватиметься за умови, якщо Київ "продовжує підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми, включаючи багатопартійну парламентську систему та верховенство права, а також гарантувати повагу до прав людини". "Фінансова підтримка також залежить від зміцнення верховенства права, підтримки незалежності судової системи, посилення реформи державного управління та боротьби з корупцією, зокрема з корупцією на високому рівні, та відмиванням грошей", - додали в Раді ЄС.

Україна отримає 1,9 мільярда євро найближчим часом

Міністерство фінансів України зазначило, що завдяки ухваленню цього рішення Київ найближчим часом отримає 1,9 мільярда євро безумовного фінансування, а решту бюджетної підтримки в рамках інструменту Ukraine Facility - щоквартально після виконання індикаторів, передбачених у Плані України.

"Очікується, що загалом фінансова допомога від ЄС у 2024 році сягне 16 мільярдів євро, із яких 3 мільярди євро - гранти. У березні-квітні до державного бюджету вже надійшло два транші перехідного фінансування обсягом 6 мільярдів євро", - зазначила пресслужба мінфіну у вівторок.

Міністр фінансів України Сергій Марченко додав, що План України визначає ключові реформи та інвестиції, які сприятимуть сталому економічному зростанню країни, а впровадження індикаторів плану "також забезпечить основу для реалізації ефективного відновлення, реконструкції та модернізації України і наблизить до інтеграції в ЄС".

Нагадаємо, що Рада ЄС ще 28 лютого ухвалила три законодавчі акти, пов'язані з переглядом багаторічної фінансової рамки ЄС на 2021-2027 роки, чим також започаткувала інструмент Ukraine Facility загальним обсягом 50 мільярдів євро. Після цього почався процес узгодження та ухвалення Плану України, за яким Київ буде отримувати фінансову підтримку в рамках Ukraine Facility.